Dedicația emoționantă a portarului croat Subasici, după ce a apărat trei lovituri de departajare în optimile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018, în meciul cu Danemarca

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalici, a lăudat prestaţia portarului Danijel Subasici, care a reuşi să apere trei lovituri de la 11 m în partida cu reprezentativei Danemarcei, duminică seara la Nijnîi Novgorod, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018.

”Pentru noi, este dur. Când vom avea timpul să digerăm acest meci, atunci ne vom da seama că am jucat mai bine decât Croaţia, în special în repriza a doua. Ar fi trebuit să încheiem socotelile în repriza secundă. Eu cred că arbitrul a fost foarte bucuros să acorde acest penalty croaţilor astăzi (duminică). Nu am avut noroc din acest punct de vedere. Dar suntem mândri, pentru că suntem o echipă tânără şi am învăţat din acest rezultat. Vom mai avea situaţii dificile pe viitor, dar va trebui să evităm repetarea unei situaţii similare”, a spus și omologul lui Subasici, Kasper Schmeichel.

“Croaţia s-a calificat la capătul unei drame nebune în faţa Danemarcei. Subasici, eroul meciului”, a comentat portalul Tportal la finalul meciului.

“Subasiic, care a apărat trei penalty-uri, a fost eroul meciului. Rakitic a marcat, la rândul lui, golul calificării”, a scris cotidianul Vecernji List în ediţia sa online.

“Subasici a apărat trei penalty-uri şi a asigurat Croaţiei o întâlnire cu Rusia”, a comentat cotidianul Sportske Novosti în ediţia sa online.

Subasici (33 de ani), campion cu AS Monaco și cel mai bun portar din Ligue 1 în 2017, semifinalist de Liga Campionilor cu monegascii, a dedicat calificarea regretatului său prieten Hrvoje Custici, cu al cărui chip imprimat pe un tricou purtat pe sub cel oficial joacă meci de meci.