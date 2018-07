Didier Deschamps a devenit al treilea om din istorie care s-a încoronat campion mondial atât ca jucător, cât și ca antrenor. Primul a fost brazilianul Mario Lobo Zagallo, care a luat laurii ca jucător în 1958 și 1962, dar a triumfat și ca tehninician în 1970. Al doilea a fost neamțul Franz Beckenbauer, campion mondial ca jucător, în 1974, dar și ca antrenor, în 1990.

Didier Deschamps a devenit al treilea campion mondial și ca jucător, și ca antrenor: „E ceva miraculos"

„E ceva miraculos. Am o generație în care am un campion mondial la 19 ani. N-am făcut un meci extraordinar, dar am reușit multe goluri. Sunt superfericit pentru echipa mea.

N-a fost mereu simplu, dar și-n momentele grele am continuat să muncim. Și suntem campioni mondiali. Suntem pe acoperișul lumii pentru patru ani.

Nu mă gândesc la mine. Sunt foarte mândru că mi-am atins acest obiectiv. M-a durut că n-am ieșit campioni mondiali acum doi ani, dar cred că ne-a ajutat acel rezultat acum. Am petrecut 55 de zile împreună. Suntem mândri că suntem francezi. Să trăiască republica!", a spus Didier Deschamps

„Nici nu-mi dau seama ce simt. A fost un meci foarte dificil. Am intrat greu în meci, dar era normal, era o finală de Mondial. Sunt foarte, foarte fericit. Nu sunt eu chiar Zinedine Zidane, dar am marcat și eu în finala de Mondial", a completat Griezmann.

