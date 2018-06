Didier Deschamps este mulțumit, după Franța - Peru 1-0: ”Am făcut ce trebuia pentru a obţine această victorie”.

Calificarea Franţei în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, după victoria în faţa selecţionatei Peru, cu 1-0, reprezintă ”o imensă satisfacţie” pentru selecţionerul Didier Deschamps, care consideră că în comparaţie cu primul meci cu Australia (2-1), ”în termeni de conţinut nu există comparaţie, mai ales colectiv”.

“Am făcut ce trebuia pentru a obţine această a doua victorie, am fi putut chiar să avem o diferenţă mai mare de scor în prima repriză, când am avut multe ocazii. În repriza a doua, am suferit mai mult. De câte ori recuperam balonul, nu reuşeam să-l păstrăm destul, ceea ce ne-a obligat să ne apărăm mai mult, însă am făcut-o cu solidaritate. Este totuşi o mare solidaritate”, a afirmat Deschamps.

Didier Deschamps: ”Vom pregăti al treilea meci”

“Sectorul defensiv a făcut cele mai mari eforturi pentru a permite echipei să fie compactă. Cu calitatea echipei peruane, soliditatea defensivă era un aspect foarte important. Există întotdeauna un adversar pentru oricine. Am văzut Spania contra Iranului cum a petrecut ultimele zece minute apărându-se.

Deci, dacă aţi vrea să ne dominăm toţi adversarii şi să-i învingem cu 5-0, atunci nu trebuie venit la o Cupă Mondială, cel puţin nu la aceasta, pentru că este complicat pentru toată lumea. Acum ne vom bucura de această victorie, ne vom recupera şi vom pregăti al treilea meci pentru a ne asigura primul loc în grupă”, a adăugat selecţionerul “Les Bleus”.

Reprezentativa Franţei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, după ce a învins cu mare dificultate selecţionata statului Peru cu scorul de 1-0 (1-0), pe Ekaterinburg Arena, în Grupa C a competiţiei.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Kylian Mbappe (34). Peruanii nu mai au nicio şansă de a ieşi din grupe, dar pentru al doilea loc se bat Danemarca şi Australia, care au remizat joi, 1-1.