Eden Hazard, supărat după semifinala Franța - Belgia de la CM 2018: ”Am visat la finală!”.

Eden Hazard, căpitanul Belgiei, şi-a exprimat decepţia după ratarea calificării în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, dar a precizat că belgienii ar fi meritat mai mult.

„Sunt un pic decepţionat. Toţi am visat la această finală. Dar sunt totuşi mulţumit pentru ce am realizat la această Cupă Mondială. Cred că am fost cea mai frumoasă echipă de la Cupa Mondială. Am pierdut în faţa unei echipe solide, echipa Franţei, care nu practică poate cel mai frumos joc, dar este foarte solidă defensiv şi înscrie când are ocazia”, a declarat Hazard.

Eden Hazard: ”Consider că meritam mai mult”

Acesta a continuat: ”Sunt decepţionat pentru că consider că meritam mai mult. Am controlat jocul, dar nu ne-am creat multe ocazii, deoarece Franţa se apără foarte bine. A fost un meci care s-a decis la detalii, cum se întâmplă deseori într-o semifinală. Un corner a făcut diferenţa”.

”Ca suporter al echipei Franţei de când eram mic, mi-ar plăcea ca Franţa să câştige (trofeul). Ei ne-au eliminat şi sunt un pic dezamăgit. Cred că va fi bine pentru Franţa”, a mai spus Hazard, citat de Agerpres.

Selecţionata Franţei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins reprezentativa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, la Sankt Petersburg, în prima semifinală a competiţiei.

Franţa, campioană mondială în 1998, va juca a treia sa finală mondială graţie golului marcat de fundaşul Samuel Umtiti (51).

Belgia, semifinalistă şi în 1986, a ratat din nou şansa de a juca pentru trofeu şi va lupta în finala mică.

În finala de duminică, Franţa va înfrunta câştigătoarea dintre Croaţia şi Anglia, semifinală programată miercuri la Moscova (ora 21,00).