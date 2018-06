Elveția se poate califica chiar și cu o înfrângere, cu condiția ca Brazilia să învingă Serbia în celălalt meci al grupei. Dar europenii își doresc victoria, pentru a nu depinde de jocul rezultatelor. “Avem mai multă calitate și mai mult talent decât în trecut”, a declarat mijlocașul Gelson Fernandes.

”Felul în care am luptat împotriva Serbiei, când am câștigat cu un gol marcat în ultimul minut, după ce fuseserăm conduși cu 1-0, arată că am progresat. În trecut, n-am fi fost capabili de o asemenea revenire. Asta ne dă încredere că ne putem califica în optimile de finală”, a spus și Xherdan Shaqiri.

În tabăra adversară domnește resemnarea, potrivit pesei costaricane, care susține că atmosfera din lot s-a stricat, după ce înfrâgerea cu Brazilia (0-2), venită în prelungiri, a anulat orice șansă de calificare în optimi.

Echipele probabile

Elveția: Sommer – Lichtsteiner, Schär, Akanji, R. Rodriguez – Behrami, G. Xhaka – Shaqiri, Dzemaili, Zuber – Seferovic. Antrenor: Vladimir Petkovic

Costa Rica: Navas – Acosta, Gonzalez, O. Duarte – Gamboa, Borges, Guzman, Oviedo – B. Ruiz, Venegas – Urena. Antrenor: Oscar Ramirez

Arbitru: Clement Turpin (Franța)