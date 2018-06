Explicația lui Maradona pentru reacțiile sale din timpul meciului Argentina - Nigeria, de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018.

Nebunia lui Maradona, la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. ”Butoiașul” a urlat, a dormit, s-a trezit și a făcut semne obscene spre africani. A plecat pe brațe din stadionul Krestovski, din Skt. Peteresburg.

Fostul mare fotbalist, 59 de ani, campion mondial în 1986, a avut nevoie de intervenția medicilor și a explicat ce a pățit. I s-a făcut rău și că a avut dureri în zona gâtului.

“Vreau să vă spun că sunt bine, că nu sunt și nu am fost internat. În pauza meciului Argentina – Nigeria mă durea foarte tare în zona gâtului și am suferit o decompensare (n.r. pierderea echilibrului și apariția unei stări de epuizare). Am fost consultat de un medic și mi-a spus să mă duc acasă înainte de repriza a a doua. Dar am vrut să rămân pentru că ne jucam soarta. Cum puteam să plec? Vă trimit tuturor o sărutare și vă rog să mă iertați pentru sperietură. Vă mulțumesc pentru sprjin. Diego va mai sta pe aici”, a fost mesajul lui Maradona postat pe contul de facebook, alături de o fotografie în care un medic îi făcea mai multe verificări.

