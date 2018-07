Gareth Southgate, selecționerul Angliei, înaintea semifinalei cu Croația de la CM 2018: ”Am scris de mai multe ori istorie”.

Selecţionerul naţionalei Angliei, Gareth Southgate, nu ştie cât de departe poate ajunge echipa sa, dar speră că ea va continua ”să doboare bariere” când va întâlni miercuri Croaţia la Moscova, în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018, informează AFP.

„Noi am venit să ne bucurăm de fotbalul pe care-l jucăm. Am fost una din cele mai tinere echipe ale turneului, cea mai puţin experimentată, dar nu am fost niciodată cu adevărat siguri cât de departe poate ajunge această echipă”, a declarat marţi Southgate, în conferinţa de presă dinaintea semifinalei de pe stadionul Lujniki.

Gareth Southgate: ”Dorința de victorie, evidentă”

„Dorinţa de victorie a acestor jucători este evidentă. A trebuit să trecem peste situaţii dificile în timpul meciurilor”, a spus tehnicianul.

„Noi am scris de mai multe ori istorie – am reuşit cea mai mare victorie la un turneu final pentru Anglia (6-1 cu Panama – n. r.), prima noastră victorie într-un meci eliminatoriu în ultimii zece ani, prima noastră victorie după mult timp într-un sfert de finală, şi sperăm să doborâm în continuare aceste bariere”, a adăugat el, citat de Agerpres.

Anglia a jucat o singură finală de Cupă Mondială, în 1966, când a câştigat ediţia pe care a găzduit-o.