Gică Hagi comentează meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018: ”Cristiano Ronaldo este o bestie”. Amendează calitatea partidelor

“Privesc meciurile Campionatului Mondial, dar nu mă simt bine. O să mă simt bine când o să fim și noi acolo”, a spus Hagi.

”Toate echipele sunt bune, dar m-a surprins că meciurile au un ritm lent. Se aleargă puțin. Probabil că echipele sunt obosite. E clar că echipa campioană va fi echipa cea mai proaspătă. Totuși, e doar începutul. Se joacă mai precaut. Contează să nu pierzi.

Messi a arătat că e și el om, iar Argentina m-a dezamăgit, nu a jucat la potențialul pe care îl are. Cristiano Ronaldo e o bestie, e golgheter, acum a devenit un 9 fals. Exact ce era Pele. Dar are și ceva dintr-un decar. Are lovitură de cap, lovește cu ambele picioare. Bate lovituri libere. E puternic”.