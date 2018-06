Hernan Gomez este mulțumit, cu toate că Panama a pierdut la scor: ”Totul a fost fantastic!”.

Selecţionerul Panama, columbianul Hernan ”Bolillo” Gomez, a recunoscut că echipa sa a trecut prin emoţii puternice cu ocazia meciului de debut la Cupa Mondială de fotbal, subliniind totodată că elevii săi au dat dovadă de ”demnitate” în faţa puternicei reprezentativei a Belgiei, chiar dacă au pierdut la scor de forfait (0-3), luni seara la Soci.

“Debutul Panama a fost foarte complicat, ţinând cont mai ales de adversarul pe care l-am avut, cu mari talente şi variaţii ofensive. Au fost emoţii puternice. Eu sunt la al cincilea mondial şi am resimţit emoţii ca şi cum ar fi fost primul, cu nervozitate, bucurie, anxietate.

Meciul începuse, iar jucătorii erau încă emoţionaţi. Însă totul a fost fantastic, jucătorii, publicul, totul a fost formidabil. A fost un spectacol frumos, iar echipa nu a detonat împotriva adversarului. Nu pot să-mi felicit jucătorii pentru că au pierdut, însă le-am spus că au fost demni”, a declarat Gomez.

Hernan Gomez: ”Condiția fizică este una dificilă”

“Belgia are jucători extraordinari. Am încercat să ieşim uneori pe contraatac şi am sperat să începem repriza secundă la fel ca pe prima, îngustând spaţiile. Noi avem încă un fotbal tânăr, care trebuie să crească mult. Am plătit pentru eforturile noastre din finalul meciului.

Pentru noi, condiţia fizică este una dificilă în raport cu echipele europene. Avem dificultăţi să rezistăm 90 de minute în acelaşi timp cu al europenilor. Este un rezultat care nu poate fi pozitiv, pentru că am pierdut, însă nu este atât de greu cum ne-am temut”, a adăugat selecţionerul Panama.

Cu dinamovistul Jaime Penedo în poartă, Panama a încasat trei goluri în repriza secundă a meciului cu Belgia, marcate de Dries Mertens (47) şi Romelu Lukaku (69, 75), notează Agerpres.