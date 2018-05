Imaginile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Cum și-au imaginat turneul final elevii de la clasa a XI-a! Cristino și Messi sau fotbalul sufocat | FOTO&VIDEO

Cineva ridică mâna și spune, firesc, că va desena Tour Eiffel. Alcineva atinge Big Ben-ul londonez. Un băiat din Chișinău se agită și spune că el a fost la Moscova de multe ori și știe orice locșor din imensa Piață Roșie. O romantică visătoare cu păr bălai cere voie să-și imagineze un soare-răsare. Japonia e acolo! ”Doamna, pot să-l desenez pe Cristiano Ronaldo? Eu când mă gândesc la Portugalia, el îmi vine în cap!”, strigă o puștoaică ce pare că știe ce vrea. O dată la patru ani, planeta își ține răsuflarea. Sportul rege își taie partea leului. Să vedem ce-o să fie!

Programul complet al Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Cum se împerechează echipele în ”optimi”

Uneori am impresia că Cristiano și Messi au sufocat fotbalul. Ba, mi se pare că, după 2002, Mondialele au murit, ușor-ușor, pentru noi ăștia bătrânii. Espana 82 îi avea pe mulți, pe Rossi, Conti, Graziani și ceilalți azzuri care au adus titlul Italiei, argentinienii erau cu Bertoni, Passarella, Ardiles și Maradona, brazilienii cu Zico și Socrates, nemțiii – cu Rummenigge, Kaltz, Stielike și Hrubesch, engelzii cu Robson, Francis și Woodcock, leșii – cu Smolarek, Boniek și Lato, erau maghiarii Nyilasi și Fazekas, francezii – cu Platini, Tresor și Tigana, rușii – cu Blohin, la cehi mai juca Panenka, la iberici erau Arcodanada, Satrustegui, Juanito și Lopez Ufarte, până și la algerieni era un Madjer, iar pe salavadorianul Ramirez Zapata și pe kuweitianul Al Buloushi, cu emirul lor cu tot, îi ținem minte și azi. Mexic 86 a fost al lui Maradona, născut din munca, geniul și mâna lui, din chinul lui Valdano ori Burruchaga. Matthaus era acolo, portarul marocan Zaki, era Belanov și Scifo, dar și Butragueno ori Lineker. Italia Novanta a fost al lui Toto Schillaci și Roby Baggio, al lui Caniggia, dar peste toate al lui Brehme, Klinsmann și Voller. A fost și al lui Skuhravy și Roger Milla, al lui Pancev și Gullit, al lui David Platt și al portarului Goicoechea. Începea să fie și al nostru. Am fost acolo și în 1990, și în 1994 și în 1998. În America, Hagi, Răducioiu, Dumitrescu, Petrescu, Popescu și ceilalți au fost lângă Bebeto, Romario și Rai, lângă Batistuta, Valderrama și Chapuisat, Brolin și Dahlin, lângă Stoicikov, Yekini și Amokachi. În 1998, a fost Zidane, Thuram, Blanc, Petit, Trezeguet, Deschamps și Henry, dar și Suker și Prosinecki, Kluivert și Shearer. În 2002, în sfârșit Ronaldo, cu Rivaldo și Ronaldiho, Hakan Șukur și Ilhan Mansîz, sud-coreenii și celebra ”bovină” nedumerită, arbitrul ecuadorian Byron Moreno. Din 2006 încolo ne-au rămas din ce în ce mai puține. Cristiano, Messi și fărmituri. E golul lui Grosso și ciocnirea ”taurilor” Materazzi și Zidane, poate și Klose. 2010 e al lui Iniesta și Puyol, un pic al lui Cavani și Forlan, poate Sneijder, Robben și Khedira. 2014 e solo nemțesc, cu Gotze marcator în finala cu Argentina și umilința Braziliei, 1-7 cu Germania, în semifinale. În rest, Messi și Cristiano? Apropo, câți jucători senegalezi cunoașteți ca pe apă. Dar marocanii, dar tunisienii? Nu-i așa că aveți probleme și cu Brazilia? Neymar și mai cine? Alisson? Alison what? Englezii? Nici unul nu mai e Rooney, doar nume compuse, de parcă nu s-au decis să devină celebri/ Începe, în Rusia, un nou eposod Messi vs Ronaldo. Ce dor mi-e de un plic cu abțibilduri Panini, de acum 36 de ani: Joseph-Antoine Bell, Cubillas, Uribe, Dahleb, Krankl, Moscoso, Magico Gonzalez, Bela Katzirz… În fine, cred că am îmbătrânit.



Libertatea presei vs. turism cultural și culinar

Ruşii au câştigat lupta cu Olanda/ Belgia și Spania/ Portugalia şi Anglia şi vor organiza Cupa Mondială. În ciuda discuțiilor despre libertatea presei. Multe publicații au anunțat că-și vor retrage jurnaliștii acreditați, după ce aceștia au fost puși să semneze o cartă potrivit căreia nu vor relata decât ce se întâmplă în interiorul stadioanelor, nu în afara lor! În fine, turiștii să fie fericți, nu ”presarii”!

Ekaterinburg, Iaroslavl, Kalinigrad, Kazan, Krasnodar, Moscova, Nijni Novgorod, Rostov, Sankt Petersburg, Samara, Saransk, Soci, Volgograd sunt alesele. Toate orașele fac parte sau sunt aproape de Rusia europeană pentru a reduce timpul de călătorie pentru echipele participante.

Borș, clătite cu icre, cvas și votcă, la Moscova

În 2018, Moscova se va transforma în centrul fotbalului mondial. În fiecare parc din oraş şi chiar şi în Piaţa Roşie vor fi amenajate fan zone, unde, pe ecrane enorme, vor fi transmise toate meciurile.În pauzele dintre jocuri, suporterii se vor putea plimba prin oraş și vor putea vizita zecile de muzee. În afară de asta, atenție tineri, în Moscova există mii de cluburi, baruri şi restaurante deschise non-stop. Culmea, vara, băutura tradiţională rusească este cvas (băutură nealcoolică răcoritoare), nu votca! Oaspeţii vor putea gusta găluşte cu carne, borş şi ciorbă de varză. clătite cu icre, smântână şi dulceaţă.

Cea mai mare piață din lume, Stalin și Gagarin!

Imaginile și fotbalul ne vor purta prin Piaţa Kuibîşev, cea mai mare piaţă din Europa. Are o suprafaţă de 17,4 hectare, cu un hectar mai mult decât Piaţa Roşie. E la Samara, locul unde râul cu același nume se varsă în Volga (vara se pot face aici plajă și baie!). În pauzele dintre meciuri, turiştii vor avea posibilitatea să coboare în buncărul guvernamental. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, Samara a fost ”capitala de rezervă” a URSS. În 1942, se aştepta ca Stalin să sosească aici şi special pentru el a fost construit un buncăr la o adâncime de 37 de metri. După război, oraşul a devenit capitală a spaţiului cosmic. Aici au fost construite primele rachete purtătoare. Printre ele, racheta care a lansat pe orbită nava lui Gagarin. În oraş există un muzeu cu exponate unice, printre care şi module cu ajutorul cărora cosmonauţii au coborât pe Pământ.

Kremlinul de la Nijni!

În perioada sovietică, Nijni Novgorod a devenit centru al industriei apărării. Din această cauză, a fost un oraş închis pentru străini până în 1990. În prezent, e unul din centrele tehnologiilor informatice ruseşti. În centru se află principalul obiectiv istoric şi turistic al oraşului, Kremlinul din Nijni, ce datează din sec. 16, cu un zid de doi kilometri şi 13 turnuri de pază. De la locul de belevedere din Kremlin se deschide o privelişte impresionantă.

La Kazan se întâlnesc culturile europeană şi asiatică, istoria poporului rus şi tătar. În oraș sunt amplasate moscheea Kul Sharif şi Catedrala Buna Vestire.

Fotbal sau teatru? Sau Neva? Sau Ermitajul?

Datorită numărului mare de cheiuri, Petersburgul este numit adesea Veneţia Rusiei. Vara, se pot face plimbări pe Neva. Oraşul este un muzeu în aer liber. Aici turiştii vor petrece mult timp nu la fotbal, ci poate, la spectacolele de la Teatrul Mariinski, la plimbările pe Bulevardul Nevski, pe Neva şi pe cheiuri. Aici găsim. Ermitajul, cel mai mare muzeu de artă din lume. Mai mult de 60.000 de piese sunt expuse în aproximativ 1.000 de săli, în timp ce 3 milioane de obiecte sunt păstrate în rezervă.

”Febra aurului”

Oraşul Ekaterinburg a fost înfiinţat în anul 1723 la ordinul lui Petru I ca un centru de extragere a fierului. După 20 de ani, în Ural s-a descoperit aur, iar în timpul ”febrei aurului” oraşul a început să se dezvolte vertiginos. Acum e cel mai mare centru industrial al ţării. Însă, în ciuda faptului că sunt extrase minerale, s-au păstrat şi colţuri de natură sălbatică. Peisajele unice din Urali nu lasă pe nimeni indiferent. Experții recomandă să se viziteze şi restaurante locale, unde apar mâncăruri tipice din Ural şi Siberia: colţunaşi, supe grase, clătite şi plăcinte.

Mare-munte, combinația letală!

În odihna dintre meciuri, suporterii vor putea face plajă la Soci, pe ţărmul Mării Negre, şi vor putea schia. E combinația letală mare-munte! Din tribunele stadionului Fîșt vor putea fi văzute în acelaşi timp și marea, şi munţii caucazieni înzăpeziţi. Soci este Riviera rusă. Oraşul se întinde pe 140 de kilometri de-a lungul ţărmului. Clima permite ca vara să se poată face şi baie, dar şi să se schieze. De la ţărmul mării se poate ajunge pe munte cu un teleferic.

Orașul pe două continente și Stalingradul!

Datorită râului care împarte Rostov pe Don, oraşul este situat şi în Europa, şi în Asia. Oraşul este situat lângă Marea de Azov şi deseori este numit port la cinci mări. Cartea de vizită culinară a oraşului este ciorba de peşte.

Pentru suporteri, la Volgograd, va fi creată o zonă specială pe malul fluviului Volga, cel mai mare fluviu din Europa. Volgograd şi-a schimbat denumirea de trei ori: la început s-a numit Ţariţin, în perioada sovietică Stalingrad (în anul 1943 a avut loc bătălia care a dus la înfrângerea trupelor naziste). Atunci, oraşul a fost distrus până în temelii, iar din clădirile istorice a rămas doar o biserică ortodoxă din secolul al 18-lea.

Ronaldo, Messi sau Neymar. Sau altcineva?

Revenind la fotbal, noi vom fi acasă – România n-a mai fost la un Campionat Mondial de fotbal din 1998, vom urmări cu plăcere un turneu final care-i va reuni pe Ronaldo, Messi și Neymar.

Participă 32 de echipe, împărțițe în opt grupe (se califică în ”optimi” primele două din fiecare serie). Pur matematic fiecare are șansa să câștige, dar, de fapt, doar cele mai bune 5-6 formații din lume pot să pună mâna pe ”zeiță”.

Brazilia caută revanșa după ce a pierdut Cupa Mondială acum patru ani chiar pe teren propriu, 1-7 cu Germania.Nemții aveau să câștige finala din Africa de Sud contra Argentinei (1-0, după prelungiri). Dacă la Selecao iese în evidență clar Neymar, dincolo se pune accent pe jocul de echipă

Griezmann, Pogba si Mbappe încearcă să aduca Franței a doua Cupă Mondială din istorie după parcursul nereușit de la Euro 2016 pe care ”cocoșii” l-au găzduit. Iniesta este la ultimul Mondial din carieră, după ce a adus trofeul pentru Spania în 2010. ”Creierul” vrea să repete performanța și în acest ani. Messi este de ani buni la baionetă cu Cristiano Ronaldo (care a triumfat cu Portugalia la Euro 2016), însă parcă nu poate aduce un trofeu important pentru echipa sa națională, precum o făcea, cândva, Maradona. Belgia are o generație incredibilă.

Voi, ce ziceți, ce pronostic dați?

Sportul ne unește pe toți! Și ne face fericiți!

Dacă ni se va deschide apetitul pentru istorie, turism ori sport, cu toții vom fi câștigați!

Sportul ne face fericiți. Iar legătura dintre exercițiul fizic și starea de bine au explicat-o psihologii: în creier au loc reacții chimice benefice, în urma unei sesiuni de alergare, de aerobic sau de ciclism, de exemplu, iar hormonii eliberați ne fac… euforici!

Fie că este vorba despre alergare în parc, plimbare cu bicicleta, fitness la sală, clase de aerobic, pilates, zumba, TRX, crossfit sau vreo ramură sportive, precum tenisul, fotbalul, înotul sau baschetul, toate sunt menite să te schimbe dintr-un om sedentar, într-unul activ, sănătos și… mai fericit!

Cel mai bun drog! Așa ne prelungim viața!

Poate sună ciudat, dar atât la copii, cât și la adulții activi sportul este precum un drog. Sportul modelează și tonifică musculatura, menține indicii fiziologici și funcționali în parametrii optimi și îmbunătațește considerabil aspectul. Cei care au o viață sportivă își prelungesc tinerețea și funcționalitatea, au o respirație mai proaspătă, o piele mai întinsă, un look mai tineresc, o circulație sangvină mai bună. Toate acestea, adunate, duc la creșterea stimei de sine. Este acel sentiment că te simți bine în pielea ta, iar asta se observă imediat de către cei din jurul tău. Sportul îți afectează și viața socială, pentru că altfel interacționezi cu oamenii dacă tu ca om ești mulțumit de fizicul tău.

Din punct de vedere psihologic, sportul este un instrument de dezvoltare personală. Sportul disciplinează, educă voința și este un mod eficient de a ieși din zona de confort care ține pe loc evoluția ta ca om. Cu alte cuvinte, cei care fac sport nu se lasă la voia întâmplării și nici nu trăiesc după cum bate vântul.

Nu mai faceți prostii, să-i scutiți pe copii!

Una dintre cele mai mari greșeli ale părinților este să își învoiască în mod constant copiii de la orele de sport. Motivul, în cele mai multe cazuri, nu este reprezentat de vreo afecțiune medicală reală, ci de menținerea celor mici într-o zonă de confort de tip sedentar, care se transmite din generație în generație. Este unul dintre cauzele creșterii obezității la copii în România.

În consecință, de ce să nu fie acest Campionat Mondial de fotbal motivul care ne unește – toți vorbim despre competiție, chiar acum! – și care ne face poftă de… sport.

Desenele elevilor sunt gata și sunt superbe! Temele de simpozion sunt excelent lucrate. Totul e în regulă! Să înceapă jocul, să meargă mingea, să rupem plasele!



Imaginile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018



Sub egida unui proiect generos – ”Sport, turism și educație”, elevii clasei a XI-a A și profesorii de la ”Victor Slăvescu” (Sevastian Nicoleta – director, Vintilescu Mihaela – director adjunct, Florina Damian, inspector Educație Fizică, Elisabeta Toma – diriginte ) au pregătit o temă ”fierbinte”, care să combine sportul și Campionatul Mondial de fotbal FIFA 2018 (14 iunie – 15 iulie).

”Sport, turism și educație”. Este mai mult decât un simplu proiect pe care elevii și profesorii de la „Victor Slăvescu” îl fac de șase ani. Vorbim, așadar, deja, despre o tradiție a școlii, respectată an de an sub îndrumarea profesoarei Mihaela Vintilescu, director adjunct al liceului.

Ca în fiecare an, și de această dată a cuprins ceva special. Campionatul Mondial de fotbal care va începe pe 14 iunie.

Elevii au întocmit planșe cu fiecare grupă a Cupei Mondiale din Rusia, reușind să redea specificul fiecărei țări participante.

”Piesa de rezistență” a fost portretul lui Cristiano Ronaldo, desenat superb, în creion.