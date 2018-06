Înjurături la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018: ”Pepe e un idiot”

În dorinţa de a trage de timp, pe finalul partidei, fundaşul Portugaliei a căzut ca secerat, deşi a fost doar bătut pe umăr de Benatia. Gary Lineker, fostul mare jucător englez, nu l-a iertat pe lusitan pentru teatrul jucat.

“Pepe este un idiot”, a comentat Gary Lineker metoda penibilă prin care fundaşul a încercat să tragă de timp.

See Pepe is still a dick.

— Gary Lineker (@GaryLineker) June 20, 2018