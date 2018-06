Janne Andersson, selecționerul Suediei, după înfrângerea cu Germania: ”A fost finalul de meci cel mai penibil din cariera mea!”.

Selecţionerul Suediei, Janne Andersson, a rămas cu un gust amar după eşecul contra Germaniei (1-2), din grupa F a Cupei Mondiale din Rusia, decis printr-ul gol în ultimul minut, şi a opinat că jucătorii săi meritau o remiză în meciul de la Soci.

Nationalmannschaft s-a salvat in extremis, marcând golul victoriei în prelungiri, prin Toni Kroos (90+5), după ce a fost condusă la pauză prin golul lui Ola Toivonen (32), iar Marco Reus (48) a egalat.

”Sunt multe emoţii care fierb în mine şi este dificil să fac o analiză. Am făcut un meci excelent şi a trebuit să jucăm în maniera în care am făcut-o. Am jucat ca în precedentele meciuri împotriva marilor naţiuni şi am marcat un gol splendid”, a declarat Andersson după meci.

Janne Andersson: ”Am fost foarte supărat”

Tehnicianul a continuat: ”Nu vreau să să arăt cu degetul, dar când s-au văzut imaginile televizate, oamenii mi-au spus că a fost penalty la Marcus Berg. Acest penalty ne-a lipsit la finalul meciului pentru a rezista contra unei echipe ca a Germaniei. Am făcut însă o primă repriză bună. În a doua, ei au marcat rapid şi totul a devenit mai dificil, chiar dacă nu şi-au creat ocazii foarte clare”.

Andersson a conchis: ”Per ansamblu, cred că este nepotrivit că nu am luat măcar un punct. Nu blamez tactic pe nimeni, sunt încă la cald, dar fără îndoială a fost finalul de meci cel mai penibil din cariera mea. Dar toată echipa speră în continuare şi trebuie să ne concentrăm pe meciul cu Mexic”.

Selecţionerul Suediei a deplorat modul nesportiv în care germanii au sărbătorit golul victoriei: ”Câţiva dintre oficialii echipei germane au alergat spre noi şi au făcut gesturi care m-au deranjat şi enervat cu adevărat. Am luptat 95 de minute şi când vine fluierul final dai mâna şi pleci. Aşa că am fost foarte supărat”.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 27 iunie, Coreea de Sud – Germania, la Kazan (Kazan Arena), şi Mexic – Suedia, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), notează Agerpres.