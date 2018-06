Janne Andersson, selecționerul Suediei, după victoria cu Mexic: ”Sunt incredibil de mândru”.

Selecţionerul Suediei, Janne Andersson, s-a declarat “incredibil de mândru” după victoria la scor de forfait în faţa reprezentativei Mexicului (scor 3-0), miercuri la Ekaterinburg, sinonimă cu calificarea scandinavilor în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018.

“Toată lumea a făcut o muncă fantastică la acest joc. Sunt incredibil de mândru, aproape emoţionat, gândindu-mă la modul în care am evoluat pe teren, atât de disciplinaţi. Cred că am crescut de la ultimul nostru meci Acum cel mai important lucru este să ne recuperăm fizic şi mental”, a spus Andersson la finalul partidei.

Janne Andersson: ”Nu poţi fi niciodată sigur de nimic în acest sport”

“Am uitat să sărbătoresc atunci când am marcat cel de-al doilea gol (prin Granqvist, din penalty), eram deja cu gândul la următoarea etapă a planning-ului meu. Nu poţi fi niciodată sigur de nimic în acest sport, însă este foarte bun la loviturile de la 11 m. Nu vreau acum să stau şi să jubilez pentru că am câştigat un meci. Noi am avut o abordare simplă de la început şi pe asta ne bazăm cu totul”, a adăugat selecţionerul suedez.

Suedia a învins Mexicul cu scorul de 3-0 (0-0), prin golurile lui Ludwig Augustinsson (minutul 50), Andreas Granqvist (62 – penalty) şi Edson Alvarez (74, autogol), ambele echipe calificându-se în optimile de finală, notează Agerpres.