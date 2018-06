EIJI KAWASHIMA

Portarul Japoniei, Eiji Kawashima, are o valoare de mercato nesemnificativă: 250.000 de euro. Are experiență internațională, dar este evaluat “low cost”. A jucat în Franța, la Metz, pentru care are 30 de prezențe. Îl trage în jos vârsta, 35 de ani. Pentru un priotar, nu este bătrân.





SKULASON

În topul fotbaliștilor celor mai subevaluați se află și islandezul Ingi Skulason. Numele naște ironii, la fel și prețul de catalog. la 35 de ani, nu costă mai mult de 200.000 de euro. Mijlocașul evoluează în Turcia, la Karabükspor Olafur. Pentru gruparea turcă a marcat o dată în 13 partide.





ESCOBAR

Un alt panamez cu nume și prenume celebre: Fidel Escobar. Unde ajoacă? În Major League, liga nord-americană, unde are însă puține prezențe petnru New York Red Bulls. Este printre cei mai subevaluați jucători (valoarea de piață este 250.000 euro), însă i se prevede un viitor frumos. Are doar 23 de ani și speră să dea norocul peste el, la turneul final.





RODRIGUEZ

Alberto Rodriguez nu mare însă prea mult timp la dispoziție, în fotbalul mare. Are 34 de ani, este fundaș central la naționala statului Perù. Joacă în campionatul columbian, iar prețul de vânzare este redus. Cine achită 225.000 de euro îl poate lua din America de Sud, de unde n-a reușit să scape, în toată cariera.