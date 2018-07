Până la meciul cu Columbia, câștigat cu 5-4, cu care a obținut calificarea în sferturile de finală, Anglia mai avusese trei experiențe de la punctul cu var, toate terminate cu eșecuri.

Pickford nu e deloc modest: „Falcao este singurul care a executat altfel decât știam!”

„I-am analizat înainte de meci, știam cum bat penalty-uri. Falcao e singurul care a executat altfel decât știam. Am putere și agilitate chiar dacă nu sunt cel mai înalt portar. Ajung dintr-un colț în altul și sunt foarte bun. Mi-am făcut datoria, asta e mentalitatea noastră”, a declarat Pickford, portarul Angliei.

“N-am mai fost niciodată într-o astfel de postură, am simțit că voi reuși marchez. Pickford este un portar fantastic, are o atitudine fantastică și a fost fantastic la loviturile de departajare. E dificil să-ți revii după ce am primit gol în minutul 93, dar m fost pregătiți, niciodată nu ne-am panicat.

Eram pregătiți pentru penalty-uri, așa cum am demosntrat”, a spus Eric Dier , fotbalistul celor de la Tottenham, cel care a transformat penalty-ul decisiv.