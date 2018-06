În timpul melodiei “Rock DJ”, Robbie Williams a arătat degetul mijlociu către o cameră de filmat. Gestul său a provocat o mulțime de comentarii, iar jurnaliștii s-au chinuit să-i afle semnificația, în condițiile în care artistul nu s-a grăbit să ofere o explicație.

“I did this for free.” Robbie Williams. June 14, 2018 ? pic.twitter.com/VUeOSFGKY5

— lou (@loubarigozzi) June 14, 2018