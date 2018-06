Sampaoli îl compătimește pe Messi: ”"Realitatea echipei Argentinei întunecă strălucirea lui”.

Selecţionerul Argentinei, Jorge Sampaoli, a afirmat că simte ”o mare durere” după eşecul suferit în faţa Croaţiei (0-3), joi, la Nijnîi Novgorod, în Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal, regretând totodată că jocul echipei sale nu a decurs conform planului.

“Planul nostru pentru acest meci nu a funcţionat. Poate că dacă am fi făcut diferit anumite lucruri, jocul nostru ar fi funcţionat mai bine. Eram foarte ambiţioşi şi doream să terminăm pe primul loc în grupă. Acum nu mai este posibil. Este o mare durere. Acum nu mai avem altă alternativă decât să dăm totul în ultimul meci”, a declarat Sampaoli.

Sampaoli: ”Playmaker-ul are o povară deosebită”

Selecţionerul a refuzat să facă comparaţii între Cristiano Ronaldo şi starul său Lionel Messi. “Realitatea echipei Argentinei întunecă strălucirea lui Messi, aşa că nu trebuie să-şi comparăm pe cei doi în acest moment. Messi este limitat, pentru că echipa nu este în simbioză cu el, aşa cum ar trebui. Am căutat mereu cea mai bună poziţie pentru jucătorii mei pe teren, iar playmaker-ul are o povară deosebită. Nu am reuşit să găsim legăturile care să fie benefice atât pentru Argentina, cât şi pentru Messi”, mai spus Sampaoli.

Tehnicianul şi-a asumat toată responsabilitatea pentru eşec: ”Nu este doar parţial responsabilitatea antrenorului, este toată responsabilitatea”.

Cu un singur punct după două meciuri, selecţionata Argentinei este obligată să învingă Nigeria pentru a mai spera la calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2018, în funcţie şi de rezultatul celuilalt meci din ultima etapă, Croaţia – Islanda, notează Agerpres.