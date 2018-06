Selecţionerul Japoniei a recunoscut că s-a bazat pe înfrângerea Senegalului în calculele de calificare

Deşi învinşi, japonezii s-au calificat în optimi, unde vor înfrunta Belgia, datorită numărului mai mic de cartonaşe galbene (4), comparativ cu cele primite de senegalezi (6), care aveau acelaşi golaveraj şi număr de puncte.

”A fost o decizie foarte dificil de luat, a declarat Nishino după meciul de la Volgograd. Am decis să menţinem situaţia din meciul nostru şi să mizăm mai degrabă pe celălalt meci. Mesajul final trimis către jucători a fost să stea la cutie, ei au fost fideli şi au respectat decizia. A fost dificil, pentru că stilul meu este orientat spre atac. Dar conjunctura m-a forţat să iau această decizie. A fost poate regretabil, dar în acel moment nu aveam alt plan. Nu sunt mulţumit de cum am jucat, dar am vrut să ne calificăm în optimi şi ăsta a părut cel mai bun plan”.

Fundaşul Jan Bednarek a reuşit, în minutul 59, singurul gol al Poloniei, în unul dintre cele mai slabe meciuri de la turneul final.

Japonia a atins optimile de finală ale Mondialului în 2002, când a fost una din gazdele competiţiei, şi 2010, fără să se califice niciodată în sferturi.