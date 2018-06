Selecţionerul Serbiei, Mladen Krstajic, visează: ”Avem nevoie de victorie cu Brazilia. Nimic nu este imposibil!”.

Selecţionerul Serbiei, Mladen Krstajic, a regretat ocaziile ratate de jucătorii săi în meciul pierdut cu Elveţia (1-2), disputat vineri în grupa E a Cupei Mondiale, dar este optimist că naţionala sa poate merge mai departe în optimi, în cazul unui succes în faţa Braziliei.

Serbia a condus prin golul marcat de Aleksandar Mitrovic (5), dar Elveţia a revenit după pauză, punctând prin Granit Xhaka (52) şi Xherdan Shaqiri (90), iar acum este favorită la calificarea în optimi alături de Brazilia.

Mladen Krstajic: ”Vom da totul pentru a câștiga”

”Putem fi mulţumiţi de prima repriză, după ce am deschis scorul devreme. Am arătat un joc tehnic şi tactic solid. Dar apoi am încasat un gol de o manieră atât de naivă. Nu cred că elveţienii şi-au dorit victoria mai mult decât noi. Evident nu ne-a picat bine egalarea. Dar era un meci echilibrat. Poate că Elveţia a avut o posesie mai bună, dar am jucat la victorie.

Am încercat apoi să trecem la atac, am schimbat un mijlocaş defensiv cu unul ofensiv. Din nefericire, nu ne-am concretizat şansele noastre. Dar jucătorii au dat totul. Aşa e fotbalul. Suntem acum într-o situaţie în care avem nevoie de victorie în ultimul meci cu Brazilia. Ne vom concentra şi vom da totul pentru a câştiga. Nimic nu este imposibil în viaţă”, a declarat după meci selecţionerul Mladen Krstajic.