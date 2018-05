Semnificația mitralierei tatuate pe piciorul lui Raheem Sterling, atacantul Angliei

Fotbalistul lui Manchester City și-a imprimat pe pielea piciorului drept profilul unei mitraliere M16, celebra armă folosită de pușcașii marini americani. Tatuajul nu a fost pe gustul tuturor fanilor lui Sterling, care i-au reproșat alegerea războinică. Deosebit de vehementă a fost Lucy Cope, fondatoarea organizației ”Mame contra armelor”, al cărei fiu a fost ucis în 2012. “Acest tatutaj este dezgustător și total inacceptabil. Solicităm ștergerea sau acoperirea lui. Dacă fotbalistul refuză, ar trebui dat afară din națională. În loc să fie un model pentru tineri, alege să promoveze armele”, a declarat Cope, citată de cotidianul The Sun.

Valul de critici l-a determinat pe jucător să reacționeze. “Când aveam doi ani, tatăl meu a fost omorât prin împușcare, de aceea am jurat că nu voi atinge o armă în viața mea. Eu șutez cu piciorul drept, așa că tatutajul are un sens mai profund. În plus, nici măcar nu este gata”, a explicat Raheem Sterling, care speră ca șuturile sale în meciurile de la Cupa Mondială din Rusia să aibă precizia gloanțelor trase de mitraliera M16.

În sprijinul fotbalistului a sărit federația engleză. “În susținem pe Raheem Sterling și apreciem sinceritatea explicației oferite pe Instagram”, a declarat un ofițer de presă al forului din Soho Square. Și fostul mare atacant englez Gary Lineker i-a luat apărarea fotbalistului, mustrând-o pe Lucy Cope pentru vehemența discursului: “Doar în țara noastră există obiceiul de a săpa moralul sportivilor înaintea unui turneu major. Este comic, nepatriotic și trist”, a scris Lineker pe Twitter.

La turneul final, Anglia face parte din grupa G, urmând să întâlnească Tunisia (18 iunie), Panama (24 iunie) și Belgia (28 iunie).