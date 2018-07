Suedezii sunt fair-play: “Bravo Angliei. A fost mai buni decât noi astăzi”

“Eu nu cred că nu a mers ceva, aşa cum s-a spus, ci efectiv ei au fost mai buni decât noi astăzi. Bravo Angliei. În prima jumătate de oră, noi am controlat, dar apoi a venit acel gol din corner. Am avut şi noi trei mari ocazii, dar nu le-am concretizat. Trebuie să ne inclinăm în faţa unui foarte bun portar. Dacă Marcus Berg ar fi înscris (min.47), poate ar fi schimbat soarta meciului. Eu cred că Anglia poate merge până la capăt, este foarte bine organizată. Southgate a făcut o treabă bună. Dar sfert finalişti la Cupa Mondială, eu cred că am făcut o treabă bună. Am bătut echipe bune, dar cea de astăzi a fost mai puternică decât noi”, a spus selecţionerul.

Selecţionata Angliei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, sâmbătă, după ce a învins formaţia Suediei cu scorul de 2-0 (1-0), la Samara.

Anglia, campioană în 1966, pe teren propriu, va juca din nou o semifinală de Cupă Mondială după o pauză de 28 de ani, în 1990 ocupând locul 4 în Italia.