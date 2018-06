Gol cu Arabia Saudită la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 și veste uriașă pentru Luis Suarez: a devenit tată!

“Golul a fost special pentru că voiam să mă revanşez după primul meci”, cu Egiptul (1-0) din 15 iunie, în cursul căruia ineficacitatea sa a fost criticată, a precizat atacantul.

Golul său din minutul 23 i-a permis, în acelaşi timp, să “sărbătorească venirea pe lume a primului său copil”, a adăugat Suarez, care era deja tatăl copiilor Delfina şi Benjamin.





La a 100-a sa selecţie, Suarez a înscris al 52-lea său gol sub culorile “Celeştilor”.

Selecţionerul Uruguayului, Oscar Washington Tabarez, mulţumit de calificarea echipei sale în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a recunoscut, totuşi, că echipa ”Celeste” a făcut ”mult mai puţin decât putea să facă”, după victoria cu 1-0 în faţa Arabiei Saudite, miercuri, la Rostov pe Don, în Grupa A a competiţiei.

“Am avut câteva oportunităţi, dar nu am reuşit să creăm diferenţa. Am reuşit să ne calificăm. Este ceea ce voiam. Trebuie să îmbunătăţim lucrurile, să muncim la anumite aspecte. Vom juca împotriva Rusiei, într-o ambianţă superbă. Este o bună oportunitate pentru a continua să progresăm. Am făcut mult mai puţin decât puteam să facem. Este poate meritul Arabiei Saudite. Ei au vrut să exceleze după înfrângerea suferită în primul meci şi merită tot respectul nostru pentru că au făcut-o foarte bine”, a precizat selecţionerul.

“Vom încerca să facem cât mai bine în următoarele meciuri, ştim că adversarii sunt puternici, iar respectul pentru ei este o religie pentru noi. Suntem o ţară mică, avem limite demografice, deci nu ne putem imagina niciodată că suntem cei mai puternici sau favoriţi. Dar mândria naţională nu este decât la echipa naţională şi toată lumea a venit aici cu asta în suflet”, a mai spus Tabarez.

Echipa Uruguayului va întâlni Rusia luni pentru primul loc în Grupa A.

Selecţionerul echipei de fotbal a Arabiei Saudite, argentinianul Juan Antonio Pizzi, a declarat că ”Şoimii Verzi” şi-au recuperat demnitatea, în ciuda eşecului la limită (0-1) cu Uruguayul, suferit miercuri, la Cupa Mondială de fotbal din Rusia.

”Diferenţa dintre jocul făcut cu Uruguay şi cel din primul meci a fost una masivă, schimbarea a fost evidentă şi ne oferă linişte pentru viitor, pentru lunile care vor veni”, a declarat Pizzi, în conferinţa de presă care a urmat meciului de la Rostov pe Don şi care a consfinţit eliminarea echipei saudite din competiţie, înaintea ultimei runde din grupe.

”Poate că nu am făcut destul pentru a obţine rezultatul pe care ni-l doream, dar am avut o posesie bună şi o circulaţi bună a mingii. Ne-am impus jocul”, a mai spus tehnicianul sud-american, care a preluat naţionala saudită după ce aceasta s-a calificat la CM 2018.

”Golul primit a fost un ghinion, dar nu am avut instrumentele pe care le-au avut ei. Nu am putut egala, deşi am controlat jocul. Nu am suferit”, a mai spus Pizzi.

”Am luptat toţi împreună pentru acelaşi obiectiv şi cred că oamenii din Arabia Saudită sunt mulţumiţi de spiritul arătat”, a adăugat selecţionerul, care s-a simţit ”ruşinat” de prestaţia din primul meci.

”Din nefericire nu am reuşit să jucăm aşa şi în primul meci şi regretăm că nu mai avem nicio şansă (de calificare) în ultimul meci, dar încă ne reprezentăm ţara şi vrem să facem Arabia Saudită mândră, chiar dacă este eliminată din turneu”, a concluzionat Pizzi.

Arabia Saudită ocupă ultimul loc în Grupa A, fără vreun punct sau gol marcat şi cu şase goluri primite, iar în ultimul meci va înfrunta Egiptul, altă echipă eliminată din turneu, având ca miză evitarea ultimului loc.

