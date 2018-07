Vida și-a pus toată Rusia în cap. ”Glorie Ucrainei!”, a strigat eroul Croației. FIFA investighează cazul.

Domagoj Vida a intrat într-un scandal politic, după meciul pe care Croația l-a câștigat la penalty-uri cu Rusia, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2018.

Actualul fundaș al lui Beșiktaș Istanbul, aflat lângă Ognjen Vukojevic, fost fotbalist la Dinamo Kiev, a publicat pe un site de socializare un filmuleț care a încins întreaga Rusie.

Croatian defender Vida and former Dynamo Kyiv player, gives the “Glory To Ukraine” greeting after victory over Russia pic.twitter.com/kUHRze9gBn https://t.co/I2r3kJ2Rq3 #WorldCup

