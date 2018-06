Vladimir Petkovic, selecționerul Elveției, este mulțumit: ”Le-am spus jucătorilor la pauză că nu mă împac cu o remiză”.

Selecţionerul Elveţiei, Vladimir Petkovic, a lăudat mentalitatea jucătorilor săi după succesul în faţa Serbiei (2-1), obţinut vineri în grupa E a Cupei Mondiale din Rusia, care au ştiut să revină de la 0-1 în prima repriză şi să se impună în final.

Serbia a condus prin golul marcat de Aleksandar Mitrovic (5), dar Elveţia a revenit după pauză, punctând prin Granit Xhaka (52) şi Xherdan Shaqiri (90), iar acum este favorită la calificarea în optimi alături de Brazilia.

Vladimir Petkovic: ”A fost ca într-un montagne russe”

”A fost cel puţin o partidă interesantă. A fost ca într-un montagne russe. Am fost mai întâi conduşi cu 1-0. După prima repriză nimeni nu credea că vom putea juca de asemenea manieră. Am reuşit să ne păstrăm luciditatea. Şi ceea ce este important, am reuşit să dezvoltăm această mentalitate de învingător. Chiar şi când eram conduşi, am încercat să fin pozitivi şi să încercăm să câştigăm.

Este ceea ce am demonstrat şi în partida cu Brazilia (1-1). Întotdeauna am avut o reacţie şi asta e o caracteristică pozitivă a echipei noastre. Le-am spus jucătorilor la pauză că nu mă împac cu o remiză şi totul a ieşit bine”, a declarat bosniacul Petkovic după joc, citat de Agerpres.

Ultimele meciuri din grupa E vor avea loc pe 27 iunie, Serbia – Brazilia, la Moscova (stadionul Spartak), şi Elveţia – Costa Rica, la Nijnîi Novgorod (stadionul Nijnîi Novgorod). În afară de Costa Rica, celelalte trei echipe au şanse de calificare în optimi.