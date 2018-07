Zlatko Dalic, selecționerul Croației, după sfertul cu Rusia de la CM 2018: ”Nu vrem să ne oprim aici!”.

Zlatko Dalic, selecţionerul Croaţiei, s-a arătat foarte satisfăcut de calificarea echipei sale în semifinalele Cupei Mondiale 2018, după victoria în faţa Rusiei, dar a precizat că “ar fi păcat să nu ajungem în finală”.

“Vreau să-i felicit pe băieţi pentru luptă, pentru efort şi pentru tot ce au făcut pentru a duce Croaţia în semifinale. Trebuie să fim toţi foarte mândri, pentru că Croaţia a fost efectiv spectaculoasă. Vreau, de asemenea, să felicit Rusia pentru lupta sa. Nu a fost un meci frumos, dar a fost intens, o bătălie pentru semifinală şi suntem foarte bucuroşi că am reuşit”, a afirmat Dalic.

Zlatko Dalic: ”Ar fi păcat să nu ajungem în finală la Moscova”

Selecţionerul croat a recunoscut că în prima repriză echipa sa a fost depăşită de Rusia. “Au jucat agresiv, ne-au presat mult şi noi nu am reuşit să jucăm aşa cum vroiam. Apoi, în repriza secundă am intrat mai bine şi am meritat victoria. A fost un meci intens în faţa a 50.000 de persoane. Dar nu vrem să ne oprim aici. Vrem să mai jucăm două meciuri şi vom fi şi mai motivaţi. Ar fi păcat să nu ajungem în finală la Moscova”, a adăugat selecţionerul croat.

Selecţionata Croaţiei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018, după ce a învins echipa gazdă, Rusia, cu 4-3 la loviturile de departajare, scor 2-2 (1-1, 1-1) la finalul prelungirilor, sâmbătă seara, pe Stadionul Fişt din Soci, în ultimul sfert de finală.

Croaţia va întâlni Anglia în penultimul act, reuşind să joace din nou o semifinală de Cupă Mondială după exact 20 de ani, croaţii obţinând bronzul la ediţia din 1998, care a avut loc în Franţa.

Croaţia, deşi favorită în faţa Rusiei, s-a impus greu, la loviturile de departajare, unde au transformat Marcelo Brozovic, Luka Modric, Domagoj Vida şi Ivan Rakitic, respectiv Alan Dzagoev, Serghei Ignaşevici şi Daler Kuziaev. Au ratat Mateo Kovacic de la croaţi, iar Fedor Smolov şi Mario Fernandes, de la ruşi.

În timpul regulamentar, Andrej Kramaric (39), Domagoj Vida (101) au punctat pentru învingători, iar Denis Cerîşev (31) şi Mario Fernandes (115) pentru Rusia, notează Agerpres.