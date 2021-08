Actrița mărturisește că i-ar plăcea să apară în filme românești în continuare. După ce a jucat în drama românească „Periferic” (2010), debutul în lungmetraj al regizorului Bogdan George Apetri, Ana Ularu a primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal.

De-a lungul parcursului profesional, a jucat alături de nume grele din industria cinematografică, printre care Tom Hanks în „Inferno” (2016), Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence în „Serena” (2014), şi de Keanu Reeves, în „Siberia” (2018).

A debutat în actorie încă de la vârsta de 9 ani și are la activ numeroase premii câștigate la festivalurile internaționale.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Ana Ularu a vorbit deschis despre industria din care face parte de 27 de ani.

„Am primit ignore. O dată că am primit ignore, în sensul că eram la Gopo, anul trecut, și ziceam iată încă un film în care nu sunt. E frustrant. (…) Nu am primit din partea actorilor, suntem prieteni, dar s-a golit de castinguri, de propuneri. Eu mă duc liniștită și la castinguri, nu am senzația că mi se cuvine nimic. (…) Cred că are legătură cu ideea că am agent, pe de o parte, probabil lumea nu știe că sunt prin țară. (…)”, a recunoscut actrița.

