( Articol scris de Florescu Georgiana Mihaela )

În anul 2012, Ana Ularu a primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriță datorită rolului din filmul Periferic unde a interpretat-o pe Matilda. Pe lângă acest premiu, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Varșovia, actrița a primit o mențiune specială, dar și un premiu al criticii la Locarno, Elveția.

Pe lângă pasiunea pentru actorie, Ana Ularu este interesată de scenografie, cântat, pictat, regizat videoclipuri muzicale.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube HappyFish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Ana Ularu a vorbit despre talent, ce crede despre el și cum a reușit să-l mențină de-a lungul timpului.

„Eu am avut mereu o teorie, că talentul nu e al tău. E ceva care îți e împrumutat, de unde o fi, și poți să-l pierzi foarte ușor dacă nu ai grijă, ți se urcă la cap (…). Eu întotdeauna am zis că trebuie să fiu acolo și tot timpul trebuie să știu exact ce fac. Cred că e foarte mult exercițiu, eu lucrez de când aveam nouă ani, asta înseamnă 27 de ani în septembrie de când am lucrat ca actor (…). Eu întotdeauna sunt atentă la a nu deranja pe nimeni din jur și la a fi folositoare dacă se poate”, a povestit actrița.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –

