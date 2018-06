Foarte fresh, în ciuda puținelor ore dormite, actriţa de 34 de ani a recunoscut că nu este o persoană matinală, dimpotrivă. “Dacă am o problemă, e cu trezitul de dimineaţă. Singurele momente în care mă simt bine când mă trezesc dimineaţa, fie şi la 4 dimineaţa, ar fi când am filmări. În rest, dacă mă trezeşti dimineaţa, e mai bine să te fereşti din calea mea”, declară Iulia Lumânare pentru Libertatea.

Chiar dacă nu are ritualuri matinale, spune că în fiecare dimineaţă mai întâi se spală pe dinţi, apoi bea un pahar cu apă. “Cafeaua vine după ce mănânc. De obicei, sunt în “zona cereale”, nu în “zona mâncare gătită”. Gătesc, dar nu constant. Am perioade, ca să zic aşa, sau momente când mă apucă. Uneori, mă apucă şi noaptea!”, spune actriţa, care are tabieturi, “dar când îmi dau seama că încep să se formeze, le scot”. Şi cum de la tabieturi la superstiţii e o cale destul de scurtă, Iulia crede că a scăpat de acestea din urmă, cu o excepție: “Dacă găsesc monede pe jos, le iau, fie ele şi de un ban”.

Şi pentru că tot a venit vorba de bani, iar cariera ei în film a cuprins peste 12 roluri în producții româneşti şi internaţionale (inclusiv în “Assassination Games”, cu Jean Claude van Damme), am întrebat-o care a fost cel mai bine plătut rol. Spune că filmul care i-a adus cele mai mari satisfacţii financiare rămâne mult premiatul “Ana, mon amour”. “Cel mai mult am câştigat din acest film în care nu am făcut doar actorie, am scris şi scenariul, am făcut castingul, am fost acting coach, consultant pe costume şi am şi jucat. Atunci, evident că s-a adunat o sumă”, mărturiseşte Iulia Lumânare, care ştie că în această industrie a filmului lucrurile de genul ăsta sunt oscilante.

La polul opus, cei mai puţini bani obţinuţi după participarea la un film, exceptând “voluntariatul” pentru prieteni, i-a luat cu o peliculă care încă nu s-a lansat. “E un film care s-a făcut doar cu banii de la CNC şi unde era un rol principal. Am filmat un an, ca să prindem toate anotimpurile. Au fost 100 de milioane de lei vechi, primiţi pentru luna aceea de filmare, care s-a întins ca durată pe tot anul. Şi filmul încă n-a ieşit! Urmează să mai facem nişte voiceover-uri”, mai adaugă actriţa.

În ciuda faptului că are o viaţă agitată şi foarte încărcată, predând actorie, scriind scenarii, regizând şi jucând, Iulia are timp şi pentru viaţa personală, pe care nu o neglijează. “Eu nu cred în povestea asta în care e ori viaţa profesională, ori viaţă personală. Se întâmplă aşa dacă devine o obsesie. Dacă o relaţie devine o obsesie, desigur că nu mai poţi să faci altceva. Dacă meseria devine obsesie, la fel. Sigur că pot fi făcute toate în acelaşi timp. Încă nu am copii, nu ştiu cum se vor întâmpla lucrurile atunci, se vor schimba priorităţile. Pentru o perioadă. Nu e definitiv, e o chestie de opţiune. Adică, am prieteni care au copii şi zic jos pălăria când sunt prezenţi cu ei peste tot, nu lasă lucrul ăsta să le schimbe existenţa. Am timp pentru absolut tot. Îmi plac zilele în care, la sfârşit, îmi dau seama că n-am avut timp să stau”, concluzionează actriţa.

Iulia Lumânare s-a născut pe 27 iulie 1984 la București și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie I.L. Caragiale, la secția actorie, în 2005. Printre rolurile sale în teatru se numără Veta în “O noapte furtunoasă”, Estelle în “Cu ușile închise”, în regia lui Gelu Colceag, Desdemona în “Duete shakespeariene”, piesă în coregrafia Roxanei Colceag, Natasha Stepanovna în “Cerere în căsătorie”, de A.P. Cehov, în regia lui Valentin Potrivitu, Lolita în “Red light, hot line”, în regia lui Marcel Ţop.

Activitatea ei scenică s-a întins în spectacole jucate cu succes la Teatrul de Comedie, Teatrul Act, Teatrul Bulandra. A fost nominalizată în 2010 la Premiile Gopo, categoria “Cea mai bună actriţă într-un rol secundar”, pentru prestaţia din filmul “Caravana cinematografică”. În 2013, Iulia Lumânare a interpretat-o pe Eva în serialul HBO “Rămâi cu mine”.

