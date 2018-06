Sofar s-a remarcat de-a lungul timpului prin faptul că organizează cântări în locuri neconvenționale și până să ajungi la eveniment nu știi cine îți va cânta.

Spre exemplu, o ediție s-a desfășurat la etajul al XI-lea al unui bloc de coroporații de la Aviatorilor, iar altul într-un magazin de scule muzciale. De astă dată, a fost rândul clubului Expirat să găzduiască evenimentul, iar decizia nu a fost una întâmplătoare. Expirat este unul dintre acele cluburi din Capitală în care se dansează pe progressive rock, alternative rock, muzică electronică, alternative pop și multe alte genuri care la noi în țară nu sunt suficient de promovate. Mai mult, cam în fiecare săptămână, câte o trupă consacrată din zona alternativă românească poposește pe scena de acolo și atrage de fiecare dată în jur de 400 de consumatori de muzică bună. Așadar, alegerea locului a fost una foarte inspirată, majoritatea celor prezenți duminică fiind deja familiarizați cu locul, ba chiar simțindu-se ca în a doua lor casă.

De obicei, toate trupele ce își fac de cap pe scena improvizată sunt locale, dar acum a fost un caz special. Publicul a asistat la trei concerte, dintre care două aduse de artiști din afara țării. Dar să o luăm cu începutul.

Cântările au avut loc pe terasă, și cei aproximativ 100 de oameni prezenți au aplaudat entuziasmați când, în spatele microfoanelor, au apărut doi artiști: Nidal Ștefan și Alex Neagu. Nidal Ștefan este profesor de muzică la Startelier, un centru de ateliere creative, sound designer pentru galerii de arte și compozitor de muzică de teatru. .„De-a lungul timpului am găsit diverse contexte unde m-am jucat cu sunete și până acum am înțeles că muzica este ce se întâmplă când asculți.”, ne spune el, întrebat unde își găsește inspirația pentru a scrie muzică.

Din proiectul său face parte și Alex Neagu, care mai e de găsit și în alte combinații artistice, cum ar fi The Bread Pits, unde cântă alături de Bobo Burlăcianu de la Fără Zahăr. Deși unii oameni nu erau acolo special pentru Sofar, cât timp a cântat Nidal, toți s-au oprit din vorbit și l-au privit cum devenea una cu microfonul și chitara. În septembrie anul acesta, Nidal își va lansa primul său album, ”Truth comes în many forms”, așa că cei ce s-au îndragostit de muzica sa în variantă live, dar nu numai ei, vor putea să se bucure de un întreg material sensibil.

După pauza de 15 minute, în care lumea a împărtășit impresii despre concert și au apucat să își mai ia ceva de băut, scena de pe terasă i-a aparținut artistei americane Amanda Pascali.

Amanda e o tânără din Texas ce își cântă poveștile de viață, împachetându-le într-un ”american folk”, și surprinde prin naturalețea și inocența pe care le afișează. La fel ca în cazul lui Nidal, publicul o privea și asculta cu interes, lăsând laoparte dialogurile cu prietenii. Amanda nu doar cânta, cu vocea, chitara și acompaniată de o muzicuță, ci îi facea pe oameni să simtă fiecare vers din piesele ei, povestind printre aplauze istoriile din spatele fiecărui cântec. La o vârstă destul de fragedă, în jur de 20 de ani, ea trăia și simțea cu o pasiune rar de găsit în ziua de azi, iar una din piesele ei, ”Over the sea”, povestea despre lupta între viață și moarte pe care o duc emigranții. După acest moment au venit cele mai frenetice aplauze din timpul cântării sale, semn că oamenii au primit în suflete exact ce încerca Amanda să transmită.

Ultimul invitat al ediției de duminică a fost un duo din Utrecht, format din Daniel Howls și Julia Yemaya, ce se află în momentul de față într-un turneu european.

Fotografii: Sandra Nicolaescu

E vorba de un cuplu – un el și o ea – ce se completează perfect pe scenă. Ea are un glas mai delicat, pe când el are răgușeala specifică blues-ului vechi și din prima secundă în care vocea lui s-a auzit, uralele și aplauzele au răsunat pe toată terasa. Ce a amuzat publicul a fost un cântec creat în urma unei pățanii cu un…falafel furat. Chiar și cu un astfel de subiect, piesa a atins multe corzi sensibile, dat fiind intensitatea cu care era cântată.

Sandra Nicolaescu este city director la Sofar București și este una dintre persoanele ce se ocupă cu găsirea trupelor ce urmează să concerteze în cadrul evenimentelor. Ea ne-a spus că a fost contactată de cei de la Sofar Houston, care i-au recomandat un artist fain, mai exact Amanda, ce urma să vină în România prin iunie-iulie. Așadar Sandra a ascultat-o și, plăcându-i ce a auzit, a decis să împărtășească muzica Amandei cu iubitorii Sofar-ului. La fel a făcut și cu Dan Howls, iar alegerile ei au fost cât se poate de inspirate, ediția de duminică fiind una dintre cele mai reușite.

Cu siguranță că toată lumea așteaptă acum următoarea ediție Sofar București, următorul concert secret și intim ce va fi trăit și simțit într-un alt loc frumos din oraș, ce va fi transformat într-o oază de muzică și fericire.

CITEȘTE ȘI