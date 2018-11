Epic drama devine căminul exclusiv al serialului Submarinul, cel mai așteptat eveniment TV al anului

O poveste despre alegeri şi supravieţuire, Submarinul este un serial cu opt episoade, filmat la Munchen, La Rochelle, Praga şi în Malta şi analizează greutăţile vieţii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi realitatea brutală a traiului într-un conflict armat fără sens. Apreciat pentru amploarea internaţională şi dialogul în mai multe limbi, serialul are o distribuţie de excepţie, ce îi include pe: Vicky Krieps (Phantom Thread), Lizzy Caplan (Masters of Sex) Tom Wlaschiha (Urzeala Tronurilor), Vincent Kartheiser (Mad Men), James DArcy (Marvels Agent Carter), Thierry Frémont (Juste un regard) and Rick Okon (Tatort).

Autentic şi veridic din punct de vedere istoric, noul serial continuă povestea celui din anii 1980, la un alt nivel, cu o nouă navă şi un nou echipaj, care are de îndeplinit o nouă misiune. Totul prin prisma a două poveşti ce se desfăşoară în paralel, pe mare şi pe uscat.

În toamna anului 1942, în Franţa aflată sub ocupaţie, submarinul U-612 este gata de primul său voiaj, pregătindu-se să participe la ostilităţile din ce în ce mai accentuate din război, alături de tânărul său echipaj şi de noul comandant, Klaus Hoffmann. Cei 40 de tineri aflaţi la prima misiune se luptă cu claustrofobia şi condiţiile grele ale vieţii pe submarin. Personalităţile lor sunt împinse la limită, în timp ce tensiunile cresc, iar loialitatea începe să se piardă. În acelaşi timp, în La Rochelle, lumea lui Simone Strasser îşi pierde controlul, atunci când aceasta se lasă angrenată într-o legătură amoroasă periculoasă şi interzisă, sfâşiată între loialitatea pentru Germania şi Rezistenţa franceză, iar ea începe să pună totul sub semnul îndoielii. Se poate ca tot ce a crezut a fi adevărat să fie doar o minciună?

Submarinul va avea premiera în exclusivitate la Epic Drama pe 26 noiembrie, de la orele 22.00 şi 23.00.