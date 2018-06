Conceptul de escape room a apărut inițial în variantă de joc video. Jucătorii rezolvau o serie de enigme ce, odată deslușite, duceau la găsirea cheii care le deschidea o ușă spre un alt nivel. Și tot așa. În timp, lucrurile au evoluat, mai exact asiaticii s-au gândit: ”De ce să nu facem noi o cameră reală de evadare?” Și iată că au făcut-o. În Europa, camerele de evadare au ajuns mai întâi în Budapesta, care acum e chiar capitala escape-urilor, găsindu-se aici cele mai mari, mai originale și mai provocatoare camere din întreaga Europă. Cam ăsta e istoricul pe foarte repede înainte.

O oră în ce lume vrei

Ce se întămplă mai exact aici? Majoritatea camerelor au o tematică anume (fie scenariu de film, cum ar fi Batman sau Lord of The Rings, fie birouri ale detectivilor ș.a.m.d.). Odată ce se încuie ușa în urma ta ai, în cele mai multe cazuri, 60 de minute pentru a rezolva toate enigmele din jurul tău. Acestea vin sub formă de jocuri logice sau legături pe care tu trebuie să le faci între obiectele din jur. Aici se potrivește cel mai bine ”Think outside the box”, pentru că exact asta trebuie să faci. Când ai deslușit un mister, fie găsești un cod sau o cheie pe care o introduci într-un lacăt și așa descoperi alte și alte jocuri, fie ți se mai deschide o ușă spre o altă încăpere unde îți vei continua ora de adrenalină. Se joacă numai în echipe de minim doi, deci contează foarte mult și team spirit-ul. Iar cei de la recepție sunt mai mult decât fericiți să vă ajute cu indicii în caz că vă blocați la vreun pas.

Jocurile de tip escape room au început să fie frecventate de bucureșteni cam de acum patru ani și cei care au apucat să ”se joace” o dată, au rămas fideli acestui gen de ”evadare din cotidian”. ”Fiecare cameră jucată mi-a dat altă stare (recunosc, unele nu au fost aât de reușite). Fie că eram în peștera lui Batman, unde suspansul în combinație cu presiunea timpului mă ținea cu sufletul la gură. Fie că ne aflam în casa lui Dracula și misterul și adrenalina ne inundau toate simțurile, experiențele au fost incredibile.”, povestește una dintre ”jucătoare”.



Toată lumea are de învățat. E win-win!

Unul dintre escape room-urile din București îi aparține lui Vlad Postolache.

Iar Vlad este genul de om care și-a dus pasiunea de a juca mai departe, creând un univers în care cei care îi calcă pragul se pot bucura de o experiență inedită. Troll Escape Rooms deține, momentan, două camere: Bike Room și Virus. Prima este decorată ca un atelier de biciclete, plină ochi cu mecanisme, piuliițe, chei de biciclete, ba chiar și biciclete. Dar, nicio grijă, nu e nevoie să fii as în ale biciclitului, căci jocul nu presupune să ai cunoștințe în prealabil. Tot ce îți trebuie este chiar în fața ochilor tăi, trebuie doar să îi deschizi.

”Este o activitate în care întreprinzătorilor, creativitatea le este răsplătită din plin. Este super-distractiv să concepi puzzle-uri de toate felurile, care să funcționeze împreună pentru a ghida jucătorul prin pașii jocului. Apoi, din cealaltă perspectivă, a jucătorului, este o activitate alternativă semnificativ mai distractivă decât metodele deja obișnuite de a-ți petrece timpul liber. Trebuie să-ți folosești logica, îndemânarea, atenția la detalii și spiritul de echipă pentru a rezolva puzzle-uri. Toată lumea are de învățat din escape-rooms. Win-win!”, ne spune Vlad.

Pe lângă Troll, mai există câteva escape room-uri în capitală care merită toată atenție și care, cu siguranță, nu vor dezamăgi pe nimeni, printre care The Codex, Locked Up, Trapped sau The Void Escape Room.

În ultimii ani, tipul ăsta de relaxare a devenit din ce în ce mai popular în toată lumea, fiind de preferat în locul clasicelor ieșiri la bere sau în parc. De ce e mai satisfăcător să joci un escape room? ”În primul rând, pentru că stând într-un bar, pub, terasă etc. nu câștigi nimic concret. Nu că n-ar fi distractiv, avem nevoie și de asta din când în când, dar după ce ai jucat un escape-room, ai plecat cu ceva de acolo. Ai rezolvat niște probleme, ai găsit niște soluții, ai interacționat cu puzzle-uri create de cineva special pentru distracția ta, ai căpătat încredere în tine și ai colaborat cu prietenii către un scop comun. Ai ”evadat”. :)”, susține Vlad.

Deci, dacă vrei să evadezi pe bune din jungla orașului, escape room-urile sunt soluția ideală. Timp de o oră ești prins în povestea camerei și uiți de griji, de stres, de tot. Și, cam toți cei care au fost măcar o dată, au revenit.

