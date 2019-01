Astfel, se promiteu două bilete gratuite la concertul lui Ed Sheeran din Bucureşti, dar de fapt erau trimiși , „gratuit”, doar viruşi. Cine a intrat, totuși, pe acel site a trebuit să răspundă la patru întrebări despre artist, apoi era redirecţionat către o pagină de unde, teoretic, ar fi trebui să primească biletele… dar primeau, în schimb, cu totul altceva.

Teoretic, pagina era blocată automat, pe gadgeturile unde exista instalat un program antivirus, dar au fost și multe cazuri unde unii oameni au fost prinși pe picior greșit. Acum, cei care au căzut în capcană se plâng că nu mai pot scăpa de reclamele deochetate care le-au acaparat telefoanele sau computerele.

„Când am vrut să închid aplicaţia nu m-a lăsat în mod tradiţional. Adică am dat back, nimic. Dai pe ok, iar dai back. Spune „ieşi de pe site”, zic „da, ies” și… nimic”, povesteşte o tânără, pentru Digi 24.