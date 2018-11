Film bazat pe o producție a trupei ”The Chainsmokers”

In 2018 festivalul Untold a marcat cateva aparitii in premiera in Romania: norvegianul Kygo a a avut un live performance extrem de emotionant, trupa premiata cu Grammy, Black Eyed Peas a ajuns in main-ul Untold, la care se adauga legenda rave The Prodigy si unul dintre cele mai premiate act-uri din muzica electronica, duo-ul de origine americana The Chainsmokers. Andrew „Drew' Taggart si Alexander „Alex” Pall au lansat noul lor single intitulat „Beach House”‘, care a fost inclus in noul EP „Sick Boy… Beach House”.

Intr-o postare pe Twitter cei doi producatori recompensati recent cu titlul de „Future Bass Act”, au oferit cateva detalii despre noul release: „Iubim acest nou single, am incercat sa revenim la radacinile noastre, la acel OG Chainsmokers feel. Am ascultat impreuna multa muzica house si credem ca am gasit reteta perfecta”.

Mickey Rapkin, autorul „Pitch Perfect” a fost extrem de incantat de single-ul „Paris” si a luat decizia de a scrie un scenariu de film, care sa aiba la baza povestea din spatele acestei productii. „Studio-ul TriStar a cumparat acest scenariu si acum facem un film”, au declarat cei doi producatori.