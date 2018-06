5 trucuri simple pentru a face fotografii sub apă ca un profesionist

Din fericire pentru fotografii amatori, pasionați în special de personalizarea conturilor de pe rețelele de socializare cu poze spectaculoase și reușite, tehnologia de acum permite chiar și unui începător să își încerce norocul la fotografiile realizate sub apă. Fotograful Sarah Lee ne dă câteva sfaturi utile pentru ca pozele să iasă impecabil:

Nu ai nevoie de o cameră profesională, ci doar de un telefon inteligent

Calitatea unei imagini depinde enorm de camera foto cu care a fost făcută. Smartphone-urile moderne au evoluat suficient de mult pentru a incorpora camere foto cu rezoluție mare și gamă largă de culori, astfel încât pot face fotografii la fel de bune ca niște aparate foto profesionale. Însă pentru fotografia sub apă vei avea nevoie de un telefon rezistent la apă, dar și la nisip sau praf, care să dispună de o cameră foto de calitate. Aici vei găsi cea mai bună selecție de telefoane rezistente la condiții extreme de utilizare, printre care și unele cu care poți face fără probleme poze sub apă.

Joacă-te cu poziția corpului în apă

Apa îți permite să surprinzi imagini aproape imposibil de surprins pe uscat, mai ales când vine vorba despre corpul uman. Cele mai spectaculoase fotografii sub apă înfățișează modele adoptând poziții asemănătoare mai degrabă unor balerine sau instructori de yoga. Testează mai multe poziții de fotografie până când o găsești pe aceea care va da imaginii un aspect aproape suprarealist. Secretul constă în răbdare, așa că nu te aștepta să obții poza perfectă din prima.

Ora ideală pentru fotografia sub apă

Sarah Lee recomandă ca toate fotografiile sub apă să fie făcute între orele 8 și 11 dimineața, pentru că vei avea nevoie de cât mai multă lumină naturală pentru ca imaginile să iasă așa cum îți dorești. La prânz, soarele te-ar putea incomoda, mai ales dacă intră în obiectiv, și s-ar putea să petreci mai mult timp preocupându-te de unghiul în care trebuie să ții camera decât de calitatea imaginii surprinse. Pentru fotografii cu mai multă experiență, o provocare interesantă este aceea de a face poze mai aproape de apus, când lumina este mai caldă, iar sub apă se creează jocuri spectaculoase de lumini și culori.

Adâncimea optimă a apei pentru a fotografia corpul

Pielea ta arată cel mai bine sub apă la o adâncime de maximum 1,5 metri, pentru că este pusă excelent în valoare de lumina care pătrunde în apă. La adâncimi mai mari, începi să pierzi din avantajele luminii, iar pielea modelului va arăta mai roșiatică sau întunecată.

Alege locul potrivit pentru fotografii sub apă

Calitatea unei imagini surprinse sub apă depinde foarte mult și de locul pe care îl alegi. De exemplu, la piscină, unde apa este curată și nu are salinitate ridicată, imaginile vor avea o claritate mai mare și îți va fi mai ușor să surprinzi fotografia dorită. În schimb, la mare, trebuie să ai grijă ca apa să fie perfect curată. Locurile ideale sunt acelea în care îți poți vedea degetele de la picioare atunci când ai intrat în apă până la brâu. De asemenea, trebuie să ai grijă dacă vrei să faci poze pe litoralul românesc sau bulgar. Marea Neagră are o salinitate ridicată și nu numai că există riscul ca pozele să nu iasă așa cum ți-ai fi dorit, dar chiar și un telefon rezistent la apă poate fi stricat de depunerile de sare.

Sursă foto: Shutterstock/Copyright:Jacob Lund