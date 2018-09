A lansat, de asemenea, un conector inteligent care permite utilizatorilor să controleze orice priză folosind vocea lor.

Compania tech va introduce versiuni redesenate ale difuzoarelor Echo Dot, Echo Plus și Echo Show inteligente de acasă – toate fiind alimentate de un asistent activat în mod inteligent, Alexa.

A fost anunțat și un ceas cuptor cu microunde și ceas de perete, care poate fi de asemenea controlat cu ajutorul lui Alexa.

Ca parte a planurilor firmei de a extinde controlul vocal la un număr mai mare de dispozitive în jurul casei, Amazon a dezvăluit și Smart Plug-ul său de 25 de lire sterline, care va permite utilizatorilor să controleze priza utilizând comenzile vocale Alexa, prin intermediul unui difuzor inteligent Echo.

Dave Limp, vicepreședinte al dispozitivelor și serviciilor Dave Limp, a declarat că impulsul din jurul casei inteligente a fost „incredibil”, cu peste 20.000 de dispozitive disponibile acum în categorie.

În timp ce intrarea Echo permite utilizatorilor să-și facă difuzoarele existente inteligente, permițându-le să fie controlate de comenzile vocale Alexa, odată conectate.

Printre dispozitivele însoțitoare surpriză anunțate a fost Amazon Basics Microwave, cuptorul cu micorunde, cu un design asemănător anilor ’70, care poate fi conectat la un Echo și pornit folosind comenzi vocale – cu utilizatorii capabili să precizeze un timp de gătit.

În timp ce ceasul de perete Echo poate folosi fața ceasului pentru a afișa orice temporizator pe care un utilizator în prezent funcționează.

Acesta va conține o aplicație unde puteți comanda popcorn direct de pe dispozitiv.

Principiul microundelor Amazon va include „zeci de presetări de voce rapide”. De asemenea, va fi pus la vânzare alături de un ceas de perete Amazon.

Alexa, reheat my soup. The microwave is stuck in the 70s' says Dave Limp. (Also has a Dash Replenshiment button for ordering more popcorn.) pic.twitter.com/rMoKgXcdBH

— Geoffrey A. Fowler (@geoffreyfowler) 20 September 2018