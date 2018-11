Purtătorul de cuvânt al Twitter, Ian Plunkett, a precizat că respectivul cont suspendat nu era unul afiliat lui Putin.

Potrivit imaginilor arhivate de pe cont, acesta fost creat în noiembrie 2012, avea aproximativ un milion de urmăritori şi posta, de obicei, link-uri oficiale guvernamentale cu apariţiile publice ale lui Vladimir Putin.

„Account suspended

This account has been suspended. Learn more about why Twitter suspends accounts, or return to your timeline”, scrie acum pe respectivul cont.