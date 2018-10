Jurnalul Aurorei Serafim, un roman de dragoste într-o epocă de ură

„– Toţi copiii îmi spun tovarăşa Aurora, dumneavoastră sau dumneata, în semn de respect.

– Şi „consideraţie', m-a completat Noni, cu seriozitate deplină, fără zeflemea.

– Mă rog… am zâmbit eu. Dar spune-mi şi mie ce înţelegi tu prin „consideraţie'?

– Un fel de… unt!

– Unt?!

Noni vorbea înainte:

– Bărbatul Margaretei ne spunea că trebuie să avem pentru el respect şi consideraţie! Margareta zicea că respectul şi consideraţia este ca pâinea şi untul, se potrivesc tot aşa de bine împreună. Când zici respect, trebuie să spui numaidecât şi consideraţie.'

Povestea Aurorei Serafim este drumul solitar al unei femei tinere, cu o copilărie și tinerețe marcate de lipsuri și tristețe, spre o maturitate împlinită de iubire. Oscilând între lacrimi și umor, romanul Sidoniei Drăgușanu este rupt din viețile multora dintre noi, așa cum erau toate scrierile ei.

„Jurnalul Aurorei Serafim', al treilea roman al Sidoniei Drăgușanu, este o incursiune în sufletul unei femei singure, de 25 de ani, scăpată dintr-o relație abuzivă, care-și găsește împlinirea într-o grădiniță din București, îngrijind și iubind copiii. Îl cunoaște pe inginerul Runcan, tatăl a doi gemeni năzdrăvani, neconsolat după moartea soției.

„Sunt nărăvit de exigenta maximă a unei unităţi de măsură unice: am cunoscut fericirea, înţelegi? Şi refuz orice alt termen de comparaţie. Nu sunt nici romantic, nici exaltat, nici bolnav de amintiri! Dar le am pe toate în mine. Toate amintirile întregi, neputrezite. Ele fac un baraj de netrecut. Femeia pe care am avut-o eu nu va putea fi niciodată înlocuită, de nici o alta. Înţelegi? Şi a trebuit să moară stupid, pe un pat de maternitate!', îi spune inginerul Aurorei, când se cunosc. Și totuși, ea reușește să-i îmbânzească copiii și să-i încălzească inima.

Dar Aurora însăși încă nu a trecut peste experiența ratată cu primul iubit, iar viața îi mai rezervă câteva surprize. Prin felul ei de a fi, Aurora își pune amprenta asupra tuturor personajelordin viața ei: medicul grădiniței, „prietena' ipocrită care i-a furat iubitul, micuța orfană Nina, abuzată de familia adoptivă.

„Întâlnirea dintre un bărbat şi o femeie nu poate fi decât o aventură. De scurtă durată, atunci când se isprăveşte la timp. De lungă durată, când doi oameni se încăpățânează sau se resemnează să ruginească împreună.'. Așa crede Lavinia, femeia imorală imaginată de Sidonia Drăgușanu în cel de-al treilea roman al ei, „Jurnalul Aurorei Serafim'. Lavinia și Aurora sunt aparent „prietene' din adolescență, dar au două firi cum nu se poate mai diferite, deci cu atât mai surprinzătoare relația lor.

Lavinia e însă doar un fundal negativ care conturează mai bine luminozitatea Aurorei, o femeie aparent ofilită de încercările vieții, care nu are nevoie decât de câtva raze de lumină ca să vibreze de viață și dor. Povestea Aurorei este a multor femei care au trăit în relații abuzive și reușesc să depășească acest handicap oferind și primind iubire. Ea lucrează într-o grădiniță din București, unde îi „îmblânzește' pe gemenii sălbatici ai unui inginer văduv și încearcă să dezlege misterul unei fetițe orfane, abuzată de familia adoptivă.

