La prima ediție au cântat, alături de trupe româneşti, Brain Damage (Serbia), Metalspurhunde (Elveţia), Baracka the snobs (Ungaria), Les Cheffeurres (Elveţia) şi a fost prezent şi DJ-ul german Martin Sprissler. Un an mai târziu, la fața locului melomanii au avut parte de un concert al trupei germane Das Ich, iar în anii următori pe scenele de la Periam – Port au evoluat formaţii ca Zdob şi Zdub, Paraziţii, Şuie Paparude, Pacha Man, Project Pitchfork, Divlje Jagode, Tracelords, Lord Bishop, The Exploited, Ektomorf, Dog Eat Dog, La Familia, Coma, Anti – Flag, Iris sau N.O.H.A.

După ediţia din vara anului 2008, festivalul a intrat într-o pauză, iar în 2017 evenimentul a pornit din nou la drum, cu austriecii de la Death Before Digital, timişorenii de la Grave For Sale, sârbii de la D.O.D – Drink or Die, legendarii punkişti timișoreni Haos, Implant pentru Refuz, R.O.A., brazilianca Fernanda Martins, arădenii de la B-ton, ucrainienii de la Jinjer, germanii de la Jamaram, germanii de la Hamatom, Atari Teenage Riot sau Sigue Sigue Sputnik.

Celebra trupă de punk The Exploited va susţine un concert în cadrul festivalului Rock la Mureş 2018. Formată în 1979, în Edinburgh, Scoția, The Exploited au explodat pe scena punk rock cu albumul de debut „Punk’s not Dead”, un material discografic care a ajuns pe primul loc în topul albumelor independente în 1981. În prezent trupa este formată din Wattie Buchan, Wullie Buchan, Irish Rob și Matt Justice. Formaţia The Exploited a fost prezentă pentru prima oară în România în cadrul aceluiaşi festival, în anul 2006.

Printre celalalte nume prezente la ediția din acest an se numără Șuie Paparude, Bucovina, E-AN-NA, Apocalips, Kazah, Flo Knixx, Just 2, Euforik, Module, Liz, Les Gurmands ș.a.m.d. Biletele și abonamentele se pot achiziționa online și de la fața locului, prețul unui bilet pentru o zi este de 60 lei iar un abonament pentru 2 zile, costă 80 de lei.