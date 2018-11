„Mick Jagger al violoncelului” a ajuns la București: din lagăr, pe cele mai mari scene ale lumii

Mischa Maisky este unul dintre cei mai excentrici artiști ai lumii. Născut în 1948, în Letonia, educat în Rusia, repatriat în Israel, artistul se consideră un cetățean al lumii și spune că în muzică „nimic nu s-a schimbat şi totul s-a schimbat enorm”. „Cânt la un violoncel italian, cu arcușuri franceze și germane, corzi din Austria și Germania. Mă simt acasă oriunde oamenii apreciază muzica clasică”, spune artistul.

A fost numit și „Paganini al violoncelului'. La 17 ani a câștigat prima sa competiţie de violoncel, la Leningrad. A studiat la Conservatorul din Moscova cu Mstislav Rostropovich, în 1966 a fost unul dintre premianţii Competiţiei Ceaikovski, iar, patru ani mai târziu, a fost trimis într-un lagăr. După eliberare, a părăsit Uniunea Sovietică şi a emigrat în Israel. Au urmat numeroase alte premii si debutul său la Carnegie Hall (New York), alături de Orchestra Simfonică din Pittsburgh. Un admirator i-a oferit atunci un violoncel din secolul al XVIII-lea, instrument la care cântă şi în prezent. Pe marile scene ale lumii, a fost în compania unor nume precum Martha Argerich, Radu Lupu, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim şi Giuseppe Sinopoli. A devenit un invitat obişnuit al celor mai prestigioase festivaluri internaţionale, susţinând concerte la Viena, Berlin, Londra, Israel, Paris, New York și Tokyo.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokyo), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru – Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul nașterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea – unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Seria de concerte – „Concertele Centenarului la Ateneu – propune publicului bucureștean o dramaturgie muzicală construită pe cronologia evenimentelor istorice și culturale centenare, cu artiști invitați români și străini de renume internațional.