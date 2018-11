Propunerea Palestinei la Premiile Oscar ajunge la Festivalul Filmului Palestinian din România

Ales anul trecut cel mai bun documentar din secțiunea Panorama a Festivalului de la Berlin și selectat ulterior în numeroase alte festivaluri de prestigiu, Vânătoare de fantome („Ghost Hunting', 2017) este al doilea film al regizorului Raed Andoni.

Pentru a se lupta cu demonii care îl bântuie în urma detenției, cineastul Raed Andoni adună un grup divers de foști prizonieri pentru a construi o replică a Al-Moskobiya, principalul centru de interogare israelian, unde a fost el însuși închis la vârsta de 18 ani. Astfel, pe baza amintirilor din detenție, ei reconstituie experiențele trăite și, astfel, în timp ce pereții celulelor se ridică, amintirile și emoțiile scapă de sub control.

Raed Andoni este regizor și producător palestinian. Și-a început cariera în industria de film în 1997, ca producător independent. La 18 ani a fost arestat lângă locuința sa din Beit Sahur, lângă Bethleem, și a petrecut un an în închisorile israeliene. A debutat în 2009 cu documentarul „Fix ME'. Vânătoare de fantome va fi proiectat la gala de închidere a FFP, miercuri, pe 28 noiembrie, iar Raed Andoni va fi prezent la București pentru o discuție cu publicul.

Un alt film din program este extrem de apreciatul 3000 de nopți („3000 nights', 2015), debutul în lungmetrajul de ficțiune al regizoarei Mai Masri, prezentat la festivalurile de la Toronto, Londra, Busan sau Valladolid.

Inspirat din fapte reale, filmul spune povestea unei profesoare proaspăt căsătorite care este arestată pe nedrept și încarcerată într-o închisoare israeliană unde își naște fiul. Prin lupta sa de a-și crește copilul după gratii, filmul urmărește călătoria sa plină de speranță, rezistență și supraviețuire împotriva tuturor așteptărilor.

Tot de la Festivalul de la Berlin vine și Dragoste, furt și alte încurcături („Love, Theft and Other Entanglements', 2015), debutul regizorului Muayad Alayan. Filmul are în centrul atenției un tânăr palestinian care intră într-o mare încurcătură după ce fură o mașină în portbagajul căreia descoperă un soldat israelian răpit.

Pentru documentarul Gaza Surf Club (2016), prezentat la festivalul de la Toronto și la festivalul Max Ophüls, regizorii germani Philip Gnadt și Mickey Yamine merg în Gaza pentru a discuta cu membrii unui club neoficial de surfing. Într-o țară prinsă între Egipt și Israel, tinerii din Gaza se lasă atrași de plajă. Epuizați de „starea de urgență' zilnică, ei caută un sens și o perspectivă vieții lor prin surfing.

Prima ediție a FFP se va deschide cu drama multipremiată Wajib – Invitație la nuntă (2017), regizată de Annemarie Jacir și proiectată în premieră în România. La gala de deschidere va fi prezent și cunoscutul actor Mohammad Bakri, interpretul din rolul principal. Wajib – Invitație la nuntă a avut premiera mondială în 2017 în competiția festivalului de la Locarno, unde a obținut un premiu special, iar apoi a fost ales cel mai bun film din competiția internațională la Mar del Plata, cel mai important festival de film din America Latină.

Organizat de Centrul Cultural Palestinian Mahmoud Darwish în parteneriat cu Ministerul Culturii din Palestina și cu Ambasada Statului Palestina la București, FFP își propune să ofere șansa publicului din România să vadă cele mai apreciate filme palestiniene recente și să îi cunoască pe cei mai importanți cineaști palestinieni.

