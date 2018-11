El a fost prezent în Franța cu o serie de fotografii realizate în București, în iarna lui 2016, atunci când a hotărât să ia un aparat foto și să caute viitoarea imagine a afișului celebrului său film Sieranevada, la care încă mai lucra. „Sunt fotografii pe care le-am făcut în timp ce lucram la film, fotografii pentru afiş. Am făcut foarte multe şi din astea am ales, le-am sortat şi am rămas cu fotografia afişului. Şi-apoi m-am trezit cu vreo două sute de fotografii pe care n-am vrut să le arunc. Şi din astea 200 am mai ales, am ajuns la vreo 108, pe care le-am pus într-o carte, iar din carte am ales împreună cu galeristul Sorin Neamţu vreo 40, pe care le găsim în expoziţie”, a precizat Cristi Puiu.

Aflat la cea de-a 22-a ediţie, Paris Photo este cel mai mare şi important târg internaţional de artă din lume dedicat artei fotografice şi are loc în perioada 8-11 noiembrie la Grand Palais în Paris, Franţa. La eveniment a fost prezent și Ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu (foto).

„Serianevada nu este o lume aparte, este o lume concretă şi foarte banală. Afişul, în viziunea mea, este o extensie a gândului, nu o ilustrare a filmului, deşi majoritatea filmelor sunt însoţite de asemenea afişe”, a adăugat regizorul.

Din distribuţia „Sieranevada” fac parte Mimi Brănescu, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea, Judith State, Marin Grigore, Rolando Matsangos, Cătălina Moga şi Ilona Brezoianu. Acţiunea filmului se petrece la trei zile de la atentatul din redacţia publicaţiei pariziene Charlie Hebdo şi la patruzeci de zile după moartea tatălui său, când Lary, un medic trecut de 40 de ani, urmează să îşi petreacă ziua de sâmbătă însoţit de soţia sa, în sânul familiei, reunite cu ocazia comemorării celui dispărut. Evenimentul, însă, nu se derulează conform aşteptărilor.

Pelicula a fost selectată la festivaluri din ţări ca Germania, Israel, India, Rusia şi Australia şi s-a numărat printre finalistele Lux Film Prize, acordat de Parlamentul European.