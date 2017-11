6 motive pentru care persoanele inteligente raman in relatii toxice

Adeseori, cei din exterior blameaza o astfel de persoana si o eticheteaza ca fiind codependenta, mult prea nevoiasa din punct de vedere emotional si mult prea dornica sa vina in intampinarea nevoilor partenerului sau, oricare ar fi ele si orice efort sau sacrificiu ar implica.

Atunci cand doi oameni se iubesc, intre ei se stabileste o relatie de interconexiune si interdependenta. Si tot ceea ce face unul dintre cei doi serveste relatiei. Cei doi devin o echipa, depinzand si bazandu-se unul pe celalalt. Sprijinul este reciproc, iar trairile pozitive sunt mult potentate, atunci cand se declina la plural.

In cazul unei relatii abuzive, relatia devine dezechilibrata, servind doar scopurilor unuia dintre parteneri si, prin urmare, isi pierde integritatea.

Asa ca am analizat cele 6 cauze pentru care oamenii raman in relatii toxice, care le pericliteaza siguranta emotionala (si nu numai):

1. Esti inselata si mintita de abuzator

Minciunile si amagirea constanta te fac sa te simti confuza si lipsita de putere, ba chiar te pot face sa te intrebi daca nu cumva iti pierzi mintile. Starea de confuzie este dublata de o ambivalenta a propriilor sentimente, care te impiedica sa percepi abuzul drept ceea ce este de fapt. Combinatia de neputinta, tradare si ambivalenta iti copleseste mintea. Creierul tau elibereaza oxitocina (hormonul atasamentului) pentru a mentine apropierea. Instinctiv, raspunzi prin repararea conexiunii pentru a recastiga siguranta pe care ai avut-o candva in acea relatie. Practic, biologia te face sa-ti vezi abuzatorul prin filtrul empatiei si al afectiunii.

2. Abuzatorii folosesc conditionarea distructiva

Un narcisist te va conditiona intotdeauna sa te temi sa faci lucrurile care candva te implineau si care acum iti aduc doar frustrare si anxietate. Cu timpul, incepi sa-ti asociezi talentele, atu-urile si amintirile placute cu abuzul si lipsa de respect. Faptul ca nu-ti poti influenta partenerul te face sa te simti inadecvata si neputincioasa. Conditionarea te amuteste si iti diminueaza stima de sine.

3. Isi exercita dominatia si controlul asupra ta

Exploatarea este un indiciu clar ca ai de-a face cu un narcisist malign. Obiectivul abuzatorului este să te mentina total dependenta de el. Controlul si dorinta de a te domina se vor manifesta la inceput in moduri subtile. Cea mai puternica arma pe care o foloseste un abuzator este sa se joace cu emotiile tale. Cu cat iti va controla mai intens emotiile, cu atat mai putin te vei increde in propria judecata si in corecta perceptie a realitatii. Abuzatorul iti paraziteaza puterea, respectul fata de propria persoana si demnitatea.

Citeste tot materialul pe elle.ro