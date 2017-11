Horoscop anual 2018 Rac. Previziuni pentru zodia Rac, in 2018

Anul 2018 va aduce pentru Raci mai mult optimism. Nativii Rac vor avea mai mult noroc, iar increderea in sine se va imbunatati. Va exista multa armonie de-a lungul anului, iar pozitia planetelor Saturn si Jupiter poate aduce numeroase oportunitati.

Horoscop anual 2018 Rac – dragoste

Anul 2018 va fi unul interesant din punct emotional pentru Raci. Daca esti deja intr-o relatie, dinamica acesteia se va schimba. Asculta-ti instinctele cand vine vorba de luarea unor decizii importante. Vorbeste cu partenerul tau despre transparenta in relatie si ai grija ca lipsa rabdarii si dorinta de a gasi vinovati sa nu va afecteze.

Ai grija la ceea ce faci, deoarece s-ar putea sa iti ranesti partenerul in a doua jumatate a anului. Ai grija de dorintele tale, insa tine cont si de sentimentele partenerului. Daca esti singura, unele lucruri pe care ti le doreai de la o relatie vor aparea in viata ta, insa ai grija ca visurile tale sunt realiste pentru a nu strica o posibila relatie serioasa.

Horoscop anual 2018 Rac – cariera

In cariera Racului 2018 va aduce schimbari. Vei trai totul la intensitate si vei fi mereu ocupata. Cateodata lucrurile vor iesi de sub control si vei fi pusa in situatii neplacute. Incearca sa ai o relatie buna cu colegii tai in aceste clipe.

Daca ceri o relocare sau pur si simplu vrei sa iti schimbi pozitia, cel mai indicat este sa o faci in a doua jumatate a anului. In ultimul trimestru vei invata lucruri noi care te vor pasiona. In plus, vei intalni persoane noi care se vor dovedi a fi importante pentru ascensiunea ta in cariera.

