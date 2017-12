Horoscop saptamanal. Previziuni pentru perioada 4 -10 decembrie 2017

Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru perioada 4 -10 decembrie 2017, ca sa stii cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor.

Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 4 -10 decembrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 4 -10 decembrie 2017

Incepi aceasta saptamana cu o dispozitie calma si linistita. Nu ai prea multa energie si de aceea vei lasa ca lucrurile sa decurga de la sine. Nici in viata personala nu vei incerca sa fortezi nimic. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 4 -10 decembrie 2017

Avand in vedere starea de oboseala psihica pe care ai resimtit-o in ultima perioada, ai nevoie de mai multa odihna. Activitatile pe care le faci pentru a te relaxa nu isi mai ating obiectivul. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamanal Gemeni: 4 -10 decembrie 2017

Obiectivele profesionale pe care le aveai setate candva isi pierd destul de mult din contur. Acest inceput de saptamana este definitoriu pentru cariera ta. Este important sa te hotaresti cum vrei sa arate viitorul tau profesional. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

