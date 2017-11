Relatia voastra e facuta sa reziste? Iata cum iti poti da seama!

Cateva lucuri (la care nu te-ai fi gandit!) care iti spun ca relatia voastra e facuta sa reziste.

Iata cateva lucruri care iti spun, cu siguranta, ca relatia voastra e facuta sa reziste. De obicei, atunci cand intram intr-o noua relatie, ne uitam mai degraba dupa lucrurile care nu sunt in regula, pentru ca nimeni nu vrea sa isi piarda timpul. Cu toate acestea, iata cateva lucruri surpinzatoare care iti pot spune daca voi doi sunteti meniti sa fiti impreuna.

Cum va exprimati gelozia

Desi gelozia este privita, in majoritatea timpului, drept o manifestare toxica si negativa pentru o relatie, mai important in compatibilitatea dintre voi este felul in care aceasta este exprimata. Acceptarea faptului ca sunteti vulnerabili cand vine vorba despre relatia dintre voi este un lucru pozitiv si poate sa faca o relatie sa devina si mai stransa. Cel mai important lucru este sa comunicati si sa ajungeti la un consens.

Cum vorbiti unul cu celalalt

Iti vine sa crezi sau nu, sfarsitul sau, dimpotriva, durabilitatea unei relatii tine foarte mult de tonul pe care il folosesc partenerii atunci cand se adreseaza unul altuia. Asta pentru ca limbajul, felul in care vorbiti unul cu altul, este foarte strans de reactiile emotionale ale unei persoane. Retine, importante sunt nu numai cuvintele folosite intr-o discutie cu partenerul tau ci si tonul pe care il alegi. Asta pentru ca, in functie de tonul tau, o propozitie pe care o spui poate fi perceputa de celalalt intr-o infinitate de moduri.

