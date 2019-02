Actorul, în vârstă de 37 de ani, a fost fotografiat după ce a căzut de pe scenă în zona destinată publicului, după ce ceremonia de decernare a premiilor Oscar se terminase, potrivit People.com.

Rami Malek a fost ajutat să se ridice de câteva persoane din public. Paramedicii au fost chemați pentru a-l consulta pe actorul care a fost mutat într-un loc mai retras pentru a i se acorda îngrijiri medicale.

