Între Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu există o diferență de vârstă de aproximativ 16 ani, dar se înțeleg foarte bine, atât pe plan personal, cât și profesional.

Ada Condeescu va juca într-un serial la Antena 1, fiind prima producție de lungă durată la care participă.

„Bineînțeles că atunci când vine vorba de un proiect nou, mă consult cu el, copiii sunt foarte importanți în orice înseamnă proiect de lucru.

Și dacă nu ar fi în această lume, tot m-aș consulta cu el să vedem cum ne organizăm cu timpul, dar cu atât mai mult cu cât el și urmează să filmeze și noi împreună, și separat”, a declarat actrița pentru Unica.ro.

Cei doi vor avea un proiect anul viitor. „Totul se face organizat. Normal că mă consult cu el, pentru că de foarte mulți ani el e partenerul cel mai bun și cel mai de încredere nu doar în partea personală, dar neapărat în partea profesională. Am încredere foarte mare în el”, a completat Ada Condeescu.

Actrița a făcut dezvăluiri și despre colaborarea cu soțul ei. „Să știi că ultima oară am filmat când eu aveam primul copil și era foarte mic, deci în 2018, și nu am avut foarte mult de lucru. Eram și cu cea mică acasă, nu au existat discuții deloc, am fost lăsată să fac ce vreau”, a povestit ea.

Un alt proiect în care au făcut echipă a fost filmul „Dincolo de calea ferată”, regizor de Cătălin Mitulescu și în care Ada Condeescu a avut rol principal. Vedeta a dezvăluit că nu există scântei pe platourile de filmare între ei.

„Eu sunt și un om care las foarte mult de la mine în momentul când lucrez, nu se întâmplă asta în viața personală, dar întotdeauna când lucrez cu un regizor pe teatru, pe film, îmi place foarte mult să am încredere enormă în el.

Să fie și un ghid, dar, în același timp, să știu că pot să mă las și să încerc toate nebuniile și să greșesc și să mă duc peste o anumită limită cumva și atunci scânteile alea nu au fost niciodată, nu prea am genul ăsta de scântei cu regizorii. Prefer întotdeauna dacă e ceva ce mi se pare că nu e în regulă să discut, să mă gândesc. Nu prea sunt conflictuală deloc pe platou, asta spun eu, nu știu ce spun ceilalți, dar prefer să-mi consum conflictul în mine. Mi se pare că nu mă ajută deloc în meserie”, a mărturisit, pentru Unica.ro, Ada Condeescu.

