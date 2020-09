Adelina Pestrițu, controverse după ce a anunțat că suferă de COVID-19. Fanii au remarcat imediat ceva ciudat și au asaltat-o cu întrebări

La scurt timp după declarațiile Adelinei, internauții au început să pună mai multe întrebări, încercând să înțeleagă ordinea cronologică, de la momentul în care a bănuit că ar putea fi infectată până când a decis să-și facă testul și când a primit rezultatul.

Când a făcut testul COVID și când a primit rezultatul?

Una dintre întrebările predominante pe contul ei de Instagram este legată de ziua și ora la care Adelina s-a testat. Pentru că Adelina a fost evazivă și nu a specificat clar la ce fel de test a fost supusă (n.r. rezultatul la testul de sânge vine imediat, în timp ce pentru cel de tip exudat vine în minimum 12 ore), internauții au găsit necondordanțe și și-au pus semne de întrebare.

Avea sau nu miros atunci când povestea, în mașină, cu 5 ore înainte de a primi rezultatul, despre brăduțul odorizant?

Cu doar câteva ore înainte de a confirma că este infectată cu COVID-19, Adelina publica mai multe videoclipuri în care le povestea prietenilor virtuali cât de frumos îi miroase mașina cea nouă, achiziționată cu doar câteva zile în urmă, dar și ce miros puternic are brăduțul odorizant.

„Vedeți ce brăduț am în mașină? L-am pus să schimb mirosul în mașină, de fapt, nu trebuia, pentru că miroase a nou. Știți mirosul ăla de nou, de mașină nouă?! Foarte tare, doar că mie îmi place vanilia și mi-am cumpărat și eu un brăduț din ăsta”, povestea Adelina în timp ce trăgea aer în piept pentru a susține ideea că în mașină miroase frumos. Cu atât mai mult, după această postare, mai precis cu doar cinci ore înainte de a anunța că nu mai are gust și miros, Adelina revenea cu o postare în care spunea că trebuie să scoată brăduțul din mașină.

Totodată, a și specificat faptul că acesta avea un puternic miros de vanilie. „Am scos brăduțul ăsta pentru că mă enerva îngrozitor, în fiecare story apărea un brăduț galben. Nu mai vreau nici un brăduț galben, să fie clar. Vreau să fie un cadru simplu și curat. Bine, nu că nu ar fi fost curat, că miroase frumos ăsta, a vanilie. O să-l las prin buzunarul de la ușă”, a mai declarat bruneta.

Aștepta rezultatul testului în momentul în care a anunțat că merge la o ședință foto

O altă nedumerire din partea publicului ei este aceea legată de apariția ei într-un spațiu închis, unde mai multe persoane luau parte la o ședință foto.

„Deci tu azi așteptai rezultatul unul test Covid și, totuși, ai ieșit din casă? Nu știai că poate să îți vină rezultatul pozitiv și că ar trebui să fii responsabilă și să stai în casă până primești răspuns? Ori minți cu nerușinare, că ai pus toată ziua story-uri vesele și te-a apucat plânsul la 12 noaptea, ori ești o iresponsabilă care are tupeul să ne dea nouă sfaturi despre purtatul măștii, dar ea se plimbă știind că ar putea fi infectată”, i-a scris una dintre urmăritoare pe Instagram.

Ulterior, Adelina a venit cu o rectificare și a menționat faptul că nu s-a mai prezentat la studioul foto pentru acea ședință foto.

Cum de soțul ei, Virgil Șteblea, nu a fost depistat?

O altă dilemă este ridicată și asupra rezultatului negativ pe care l-a primit soțul ei.

„Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. Aștept să fiu internată. Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ”, a spus la miezul nopții Adelina, moment în care lumea a început să se îndoiască, deoarece, încă de la începutul pandemiei, ni s-a transmis că virusul se răspândește, în primul rând, prin contactul cu o persoană infectată, prin inhalarea unor particule provenite din tuse, strănut, picături de salivă, secreți nazale.

Astfel că internauții au sărit imediat să o întrebe cum de Virgil nu este infectat, în condițiile în care dorm împreună și se sărută.

Și-a pierdut gustul în timp ce consuma o cafea

După aceste mesaje, multe dintre ele de susținere, dar și multe în care i se cereau explicații, Adelina Pestrițu a revenit pe pagina ei de Instagram pentru a încerca să explice cum a ajuns să facă un test de coronavirus. La fel de ambiguă în declarații, bruneta nu a oferit răspunsuri clare, ci a povestit doar cum a rămas fără gust și miros. „Ieri (n.r. marți) am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc. Am pus totul pe baza faptului că am condus foarte mult și că pur și simplu căldura de afară m-a făcut să mă simt așa. Ulterior am simțit că-mi pierd din puteri din ce în ce mai mult, și am decis să mă duc să mă odihnesc.

Când m-am trezit am simițit că rămân fără gust și miros. Nu a fost o senzație pe care am simțit-o brusc, ci totul s-a întâmplat treptat. Înainte să intru în starea de panică mi-am dat singură un test. Am făcut o cafea, mi-am pus două lingurițe de miere, mi-am dat seama că începe să dispară gustul, treptat. Adelina Pestrițu

Același lucru i s-ar fi întâmplat și cu mirosul.

Am mirosit cel mai puternic parfum pe care îl aveam în baie și mi-am dat seama că ușor, ușor îmi pierd din miros Adelina Pestrițu

Este internată, dar va merge undeva să stea izolată

În momentul de față, Adelina susține că este internată la Spitalul Militar Rol2, unde a fost supusă unor analize amănunțile, la sânge și radiografie la plămâni. Pentru că starea de sănătate nu este una precară, Adelina urmează ca în curând să fie externată din spital și să-și continue tratamentul într-un loc izolat, departe de familia ei.

„O să merg să stau izolată într-un loc sigur, unde să fiu monitorizată de către DSP. Evident totul se face doar la recomandarea celor de la DSP și sub parafa medicilor”, a mai spus Pestrițu în story-uri.

