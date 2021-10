„Pe primul l-am făcut în America și după aceea au început să se umple. Toate tatuajele mele au o poveste. Ultimul este un înger macabru și acolo s-a încheiat povestea tatuajelor pe corpul meu pentru că presupun că aș vrea să mai fac vreodată în viața asta un film și să nu stau două ore la machiaj, ca să mi le acopere”, a povestit Alex pentru EVZ.

De fiecare dată, fie că era vorba de vreun film sau o reclamă, Bogdan era nevoit să petreacă ore bune la cabina de machiaj pentru a-și acoperi toate desenele. „Am mai făcut până acum niște proiecte și nu trebuia să se vadă tatuaje, așa că am stat câte o oră jumate-două ore. Dacă e cineva profesionist, le acoperă repede”.

„Nu regret niciun tatuaj. Am unul pe spate, e făcut special pentru finalul vieții. (n.r. – o piatră funerară). Ce am aici tatuat vreau să scriu și pe cruce sau ce o să am eu acolo. «Atât s-a putut». Dacă a putut cineva mai mult, îl felicit, eu atât am putut în viața asta”, a mai povestit amuzat actorul pentru sursa citată

„Am o singură artistă care îmi face toate tatuajele, ca să fie o unitate. Tatuajele sunt minunate. Gândește-te că la reclame, am avut reclame, castinguri, și mi le-au acoperit. Adică e o chestie așa foarte… lumea se cam strâmbă din nas. E dubios că nu vezi în reclame oameni tatuați. Adică tatuajul reprezintă pe cineva periculos, ori un gangster. E o tâmpenie”, a mai declarat Alex.

„Nici în actorie nu m-au ajutat. Să iau vreun rol de „băiat rău”? Uită-te la fața mea. Sunt cel mai blând. Probabil aș putea să fac un rol de „bad gay” așa, dar să mă fac un pic mai musculos”, a mai adăugat actorul.

