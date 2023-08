„Cenzura nu reprezintă nici mai mult, nici mai puțin decât o teamă, o teamă absurdă care n-are trebui să blocheze un act artistic”, a scris pe Instagram Alex Velea, care nu acceptă ca industria muzicală să fie cenzurată, breaslă din care face și el parte.

Ulterior, el i-a dat exemplu pe compozitorul Mozart, care a compus „Leck mich im Arsch”, în traducere „Să mă pupi în f***”, și pe pictorul Salvador Dali, care a creat de-a lungul carierei sale picturi controversate. „Pe Mozart când a scris Leck mich im Arsch nu l-a mai amendat nimeni, dimpotrivă, a fost apreciat în continuare, faptul că Dali își ascundea organe genitale în picturile lui… acelea au devenit artă”, a mai transmis artistul.

Alex Velea: „Dați amenzi în cadrul unor evenimente private, unde lumea e conștientă de ce urmează să asculte”

Alex Velea a avut un mesaj cu subînțeles și pentru Jandarmeria Română, care l-a amendat pe Gheboasă, dar și pe alți patru artiști pentru melodiile cu versuri „vulgare” cântate în cadrul Untold.

„Nu mai blocați artiștii din a fi creativi, indiferent de natura artei!!! Nu mai zic că dați amenzi în cadrul unor evenimente private, unde lumea e conștientă de ce urmează să asculte… ba mai mult, unii venind chiar pentru momentele blamate de voi acum. JOS CENZURA!!!”, a încheiat Alex Velea.

Recomandări Cum a devenit Marea Neagră cel mai fierbinte punct al războiului dintre Rusia și Ucraina și ce schimbări a adus ruperea acordului pentru cereale

„Ce comparație ai făcut între Gheboasă și Mozart ?”, „Mozart și Dali erau în alte generații, lumea se schimbă cu generații (dar nu de 2023-2030) măcar Mozart, Dalai Lama, Mahatma Gandhi și mulți alții au avut ceva de spus!”, „Explica-mi unde e arta când introduci cuvintele ț*****ă și g****ă în versurile unei piese. Muzica ar trebui să distreze și să relaxeze pe toată lumea, nu să împrăștie rasism si sexism”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor la mesajul dur transmis de Alex Velea.

Gheboasă nu va plăti amenda dată de Jandarmeria Română

Trapperul Gheboasă a declarat marți seară, 8 august, că nu va plăti amenda de 1.000 de lei primită pentru „versuri vulgare și rasiste” de la Untold și a acuzat Jandarmeria că l-a discriminat. „Aceasta este ură de rasă și mi se pare că este rasism la adresa mea”, a spus Gheboasă.

„Nu înțeleg de ce m-au amendat tocmai pe mine. Cred că dacă nu eram țigan nu primeam amendă. Familia mea știe că nu am făcut nimic greșit. Momentan, nu am primit amenda, însă nu o s-o plătesc, o să o contest în instanță. Nu înțeleg de ce mă acuză de rasism, eu iubesc ț**anii, fac parte din ei, nu m-aș gândi niciodată să îi jignesc”, a afirmat Gheboasă, pe numele real Gabriel Gavriș, la România TV.

Recomandări VIDEO. Un tânăr de 23 de ani a murit strivit de o poartă de fotbal, după ce angajații Primăriei au mutat-o pentru un picnic de Ziua Comunei. Primarul neagă, dar imaginile surprind momentul

Ulterior, într-o postare pe Tik Tok, artistul în vârstă de 21 de ani a spus că Jandarmeria l-a amendat după festivalul UNTOLD pentru că a fost „singurul «black skin» care a cântat acolo, singurul ț*n”.

S-a aflat apoi că și alți artiști au fost amendați la festivalul Untold pentru prestațiile lor, printre aceștia ar fi Paraziții și Macanache.

„În urma analizării imaginilor și înregistrărilor video din timpul festivalului Untold, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca a aplicat noi sancțiuni contravenționale pentru 4 artiști, care au prezentat în concert cântece cu versuri care conțin un limbaj vulgar, licențios sau rasist”, a informat Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, într-un comunicat citat de Ziar de Cluj.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Răsturnare de situaţie! Iubitul Alinei, BOMBA ZILEI. MINCIUNA care schimbă datele crimei din Mangalia

Viva.ro Vă amintiți de Dan Bordeianu? Unde a ajuns să trăiască azi fostul iubit al Adelei Popescu, alături de familia lui. Cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Produsul românesc care i-a cucerit pe străini. E căutat la toate târgurile tradiționale din Europa

Știrileprotv.ro Luptătorii lui Kadîrov s-au îmbătat și s-au împușcat cu soldații ruși lângă Mariupol. Patru militari au fost uciși | VIDEO

Observatornews.ro Ursul Rambo, căutat cu drona prin Ploieşti, a fost confundat cu un "câine mai mare". Răsturnare de situaţie, dimineaţa: "Câta animalul! Băi, băiatule!"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Cum a început povestea de dragoste dintre Anca Dumitra și milionarul cu care s-a măritat: 'M-a văzut acum 10 ani în serial'